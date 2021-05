Capoue, el 'MVP' de la fiesta del Villarreal: "Presidente, millones para Gerard y Pau Torres"

Étienne Capoue está siendo el gran nombre de las últimas horas en Villarreal. En lo deportivo y en lo festivo, el centrocampista del equipo de Unai Emery fue el mejor. Rindió como nadie en la final de la Europa League frente al Manchester United, lo que le valió para ser elegido 'MVP' del partido, pero después también ha sido uno de los más activos en las celebraciones.

En la rúa que el equipo amarillo celebró por las calles Vila-Real con un autobús descapotable en el que fueron recibiendo las felicitaciones y los ánimos de todos sus aficionados, el club presidido por Fernando Roig se dio un pequeño baño de masas, eso que no pudieron hacer ni en Gdansk ni en el Estadio de La Cerámica por las restricciones sanitarias.

Sin embargo, a los jugadores no pareció importarles muchos el hecho de no poder celebrar un título como viene siendo habitual en el deporte, ya que se lo pasaron en grande desde el primer momento hasta el último. No es para menos, ya que esa Europa League ganada en Polonia ha sido el primer título en la historia de los groguets.

La fiesta se alargó durante horas hasta llegar al estadio donde tuvieron una presentación, o más bien una despedida de la temporada, donde uno a uno fueron recibiendo el calor de los suyos mientras su nombre era coreado con fuerza después de haber conseguido una hazaña histórica para el fútbol español.

Lo cierto es que la celebración de los jugadores del Villarreal estuvo a la altura del esfuerzo realizado sobre el césped y de esa agónica tanda de penaltis que concluyó con el fallo de David de Gea en el lanzamiento 22. Una tensión y una presión tan grandes que tenían que explotar por algún lado como ha demostrado el 'MVP' Étienne Capoue.

Capoue, desatado

Las imágenes del centrocampista francés sobre el autobús del hospital, completamente desatado y algo afectado por el calor de la tarde en Vila-Real han corrido como la pólvora en las redes sociales. Sin duda alguna, son de lo más gracioso de la temporada y además demuestran el buen rollo que reina en la plantilla y en el equipo de Unai Emery, que cierra el curso con un título y con un billete para la próxima Champions.

Y en esa Champions es donde Capoue quiere ver a dos de los pilares del equipo, a Gerard Moreno y Pau Torres, a quienes les pide que se quede. Pero no solo a ellos, sino también al presidente del club, Fernando Roig, para quien tiene un mensaje cargado de millones, de muchos millones.

"Todo el pueblo de Vila-Real, mi pueblo 'top', escuchadme todos. Nosotros queremos que Gerard Moreno y Pau Torres se queden con nostros. Fuera no, no no. La próxima temporada la Champions y quiero a Pau y a Gerard con nostros. Que el presidente les dé muchos millones. Quiero mucho a mi club, quiero mucho a mi pueblo. ¡Endavant Groguets!". Completamente desatado y muy sincero, Capoue se ganaba de esta forma el corazón de todo el submarino amarillo y otro 'MVP'.

