¿Se imaginan una velada de boxeo organizada en España, en pleno 2021, que pueda llegar a millones de personas? Pues eso es lo que se propuso un grupo de streamers/youtubers que hace tiempo que son referentes en el entretenimiento. Ibai Llanos es quien encabeza este proyecto, un evento con tres peleas en las que, como punto de atracción, participarán seis creadores de contenido y no boxeadores como tal. Los ídolos de las nuevas generaciones se pegarán en un ring el próximo 26 de mayo en Barcelona. Reven vs. ElMillor, Future vs. Torete y Mister Jagger vs. Viruzz serán los tres combates de la velada.