Mathieu Valbuena ataca al español Álvaro González y este le da un zasca

El español Álvaro González vuelve a estar en el centro de la polémica después de unas desafortunadas declaraciones de Mathieu Valbuena, quien a su vez todavía sigue en el ojo del huracán por las acusaciones por un presunto chantaje sexual en el que también implicaron a Karim Benzema.

Todo ha comenzado durante la intervención de Valbuena en el programa Top of the foot de RMC. El ahora jugador del Olympiacos ha señalado directamente en la dirección de Álvaro González, a quien ha acusado de hablar demasiado, indicando al mismo tiempo que el defensa debería dedicarse más a jugar.

"Sabe muy bien que hace tiempo que no está bien. Cuando jugamos el partido de vuelta de la fase de grupos de la Champions en Marsella, vino a verme, casi insultándome. Él habla mucho, debería centrarse más en el fútbol", ha señalado Mathieu Valbuena.

Tu n'entre pas dans un vestiare d'un club pour lequel tu n’as pas aucun respect et tu critiques ses joueurs apres un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse https://t.co/LE3UaL7dNn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) May 10, 2021

El guante no ha tardado en recogerlo el futbolista cántabro, quien ha aprovechado una publicación en Twitter con las declaraciones de Valbuena para darle un zasca: "Tú no eres bienvenido en un vestuario de un club por el cual no tienes ningún respeto y criticas a sus jugadores tras un partido (Valbuena dijo que no se merecían llevar esa camiseta). Te hablo cara a cara, no en la prensa".

Comprometido

Si algo ha demostrado Álvaro González es ser un futbolista muy comprometido con todas y cada una de las camisetas que ha vestido. No se achanta y da la cara siempre por su equipo y por sus compañeros. Ahora vuelve a hacerlo para señalar directamente a Mathieu Valbuena, de quien considera que no se merece ningún respeto por parte de los jugadores del Olympique de Marsella.

