Javi Martínez no tiene decidido su futuro: "Busco la mejor opción para mí"

Hace tan solo una semana que el Bayern Múnich y Javi Martínez confirmaron que sus caminos se separaban al finalizar la presente temporada 2020/2021. Al conjunto bávaro llegó con tan solo 23 años, allá por el año 2012, y desde entonces ha ganado ocho veces la Bundesliga, dos la Champions League, una la Supercopa de Europa, dos el Mundial de Clubes, cinco la Copa DFB y cuatro la Supercopa DFL.

Rummenigge se despidió entonces de él con unas cariñosas palabras: "Fue una decisión difícil cuando trajimos a Javi Martínez en el verano de 2012 porque la transferencia de 40 millones de euros en ese momento representó un monto récord absoluto para nosotros. La decisión fue acertada: Javi le dio a nuestro equipo una gran calidad en términos de juego y siempre encajó perfectamente con nosotros".

Mientras que el propio futbolista también realizó unas declaraciones para los medios del club: "Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido formar parte de la familia del Bayern durante nueve años. Me gustaría agradecer a este gran club y especialmente a nuestros fanáticos: ¡hicieron de Múnich mi hogar! Nunca olvidaré esos nueve años. Ya en el primer día sentí la 'Mia san mia' y lo que tiene de especial el Bayern. Viví este club, siempre lo di todo por él y estoy muy contento por los muchos títulos que hemos ganado juntos. El Bayern y su afición siempre estarán en mi corazón".

Futuro en duda

Ahora el futbolista español ha hablado para Kicker y ha dejado abierto su futuro: "Estoy abierto en todas las direcciones y busco la mejor opción para mí". Lo que no ha dejado claro el ex del Athletic es cuántos años le quedan antes de colgar las botas: "Mis piernas decidirán. ¿Un año, tres, diez? Veamos. Pero quiero estar físicamente bien después de mi carrera".

Javi Martínez celebra su gol con el Bayern EFE

También ha sido preguntado el jugador sobre el porqué decidió elegir el Bayern Múnich antes que fichar por Barcelona o Real Madrid: "Siempre le estaré agradecido (a Jupp Heynckes) porque fue él el que luchó por ficharme y me trajo aquí. Me llamó y me dijo 'te quiero aquí como una parte importante del Bayern'".

"Jugaba en el Athletic y, sin participar en la Champions, quizá no estaba tan en el punto de mira. Pero Jupp fue entrenador allí, seguía al club de forma regular y me había visto jugar. Me conocía muy bien. Siempre estaré agradecido con Jupp porque me trajo aquí y me quería", ha continuado explicando Javi Martínez. "Mucha gente decía en ese momento que 40 millones para un centrocampista defensivo era mucho dinero, aunque yo siempre ignoraba esta tarifa", ha asegurado.

Otras cuestiones

El navarro también ha hablado sobre una teoría acerca de la política que mantiene el Bayern Múnich en materia de fichajes: "Siempre bromeo con Lucas Hernández, cuando ganamos el Mundial en 2010, el Bayern fichó a 4 españoles. Dimos forma al estilo en esos años. Ahora Francia es campeona del mundo, y 6 jugadores franceses juegan en el Bayern. Veremos qué nación dominará al Bayern después del próximo Mundial...".

Para finalizar, Javi Martínez ha contestado a la pregunta sobre quién es el mejor '6' del mundo. Y ha señalado a un compañero de vestuario: Kimmich. "Es Josh (Kimmich). Si no, entonces probablemente Casemiro y N'Golo Kanté", ha afirmado el que fuera internacional español.

