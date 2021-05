Koeman ve una 'conspiración' en su contra: "La sanción es personal, hay algo más"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo estar "convencido" de que su equipo conquistará el título de Liga si gana este sábado al Atlético de Madrid y los tres partidos siguientes.

"Estoy convencido de que, si ganamos los cuatro que nos quedan, vamos a ser campeones", manifestó Koeman, quien recordó que este partido "es el primero de los últimos cuatro en el que alguno de los candidatos puede dar un paso importante hacia el título".

"Hemos recuperado mucho terreno para poder estar donde estamos. Es algo que no esperábamos hace tres o cuarto meses y estamos convencidos de que vamos a hacer un buen partido", afirmó sobre la importancia del choque.

Para el técnico del conjunto catalán, el encuentro ante el Atlético se lo llevará "el que esté mentalmente más fuerte". Y en el aspecto estrictamente futbolístico subrayó la claves para que se imponga su equipo.

"Hemos de ser agresivos sin balón, estar bien con el balón en la última parte del campo, crear oportunidades y ser efectivos", resumió el entrenador del Barça.

La sanción

Koeman está pendiente de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le permita sentarse en el banquillo del Camp Nou después de que el Comité de Apelación haya confirmado el segundo partido de sanción por su expulsión ante el Granada.

Habló sobre la sanción y volvió a mostrarse muy crítico por la decisión: "Creo que es algo personal, porque decir 'vaya personaje' no es insultar, no es razón para sancionar a una persona con dos partidos. Hay algo más".

En cualquier caso, el preparador neerlandés restó importancia a la posibilidad de que tenga que verlo de nuevo desde la grada: "Si estoy, bien, porque soy el entrenador y me gusta estar en el campo. Sino, como en Valencia, estará el 'staff'. Llevamos casi una temporada juntos y nuestras ideas son las mismas. Por lo que no hay que volverse loco si no puedo estar".

Reencuentro con Suárez

El duelo contra el Atlético significará el reencuentro de Luis Suárez con su exequipo, algo que Koeman calificó de "extraño" para el uruguayo y también para sus excompañeros.

"Somos profesionales, cada uno hace el máximo para ganar el partido y no hay que darle más vueltas. Tenemos que concentrarnos en ese jugador y en los demás también", apostilló.

Operación de Ansu

Quien seguro que no podrá participar en el partido es el azulgrana Ansu Fati, que este jueves volvió a somerterse, en Oporto, a una nueva artroscopia para solucionar la lesión de menisco que arrastra en su rodilla izquierda desde de noviembre.

"Todavía no he hablado con Ansu tras su operación. El pobre chaval lleva mucho tiempo y las cosas no han ido bien. Ahora lo más importante es que se ponga bien. Ha sido importante que nos falte un jugador como él, pero lo más importante es que se recupere bien para seguir jugando", comentó Ronald Koeman.

