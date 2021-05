"Es normal que las futbolistas puedan tener sexo antes de los partidos"

A lo largo de los años, son varios los entrenadores que han asegurado públicamente que no es bueno para los futbolistas mantener relaciones sexuales antes de jugar un partido. También otras figuras han rechazado esta opinión, afirmando entonces que no es algo perjudicial, sino todo lo contrario.

Mientras el debate continúa, ha sido una jugadora la que ha hablado para asegurar que en el caso del fútbol femenino no conoce de ninguna restricción al respecto. Así lo ha asegurado Elvira Todua, portera del CSKA de Moscú, en declaraciones para el canal Comment.Show de YouTube.

"Es normal que las jugadoras puedan hacerlo, mientras que en el caso de los hombres sé que hay algunos entrenadores que no son partidarios y lo han prohibido", ha asegurado Todua al ser preguntada sobre la situación que se vive en algunos clubes de fútbol, así como en algunas selecciones nacionales.

La portera Elvira Todua durante un partido EFE

En relación con este tema, EL ESPAÑOL pudo hablar en el pasado con Héctor Galván Flórez -Director Clínico del Instituto Madrid de Sexología, Psicólogo clínico y Sexólogo-, quien afirmó que no había prueba alguna sobre que el sexo fuese perjudicial para los futbolistas antes de jugar: "Nada. No, en absoluto. Desde luego y para empezar, el hecho de tener relaciones sexuales en una persona joven y con la preparación física de un futbolista de élite no influye en el rendimiento".

Maternidad

Elvira Todua también ha hablado sobre la maternidad en el fútbol femenino y ha asegurado que en el caso del CSKA tienen una cláusula en sus contratos gracias a la cual no se permite que cualquier jugadora que quede en cinta pueda ser despedida y, además, el club está obligado a seguir pagando a la futbolista durante la maternidad.

"Nuestros contratos estipulan que el club está obligado a pagar incluso en caso de maternidad. Tenemos esa cláusula en nuestros contratos con el CSKA, pero no es así en todas partes. Sé que en otros clubes el contrato se rescinde en caso de embarazo", ha afirmado la guardameta rusa de 35 años.

