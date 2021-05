Así intentaron 'comprar' a un árbitro español en la Champions: 30.000 dólares, mujeres y un abrigo

Corría la temporada 1995/1996. El Dinamo de Kiev recibía al Panathinaikos en una jornada más de la fase de grupos de la Champions League y la confianza en el seno del equipo ucraniano no era del todo importante. Por ello, desde la entidad intentaron buscar la victoria por el método del soborno. Representantes del Dinamo enviaron regalos y ofrecieron todo tipo de lujos a los colegiados del encuentro, que casualmente eran españoles.

Antonio López Nieto y su equipo viajaron a Ucrania para arbitrar una jornada normal de Champions League. Sin embargo, todo cambió nada más pisar territorio del Dinamo. "Oye, que vamos a ir a ver la ciudad, quiero que veáis un regalo y tal", les dijeron desde el club ucraniano. Y ahí comenzó todo un proceso de adulación en busca del favor arbitral en el posterior partido. El colegiado, que luego lo denunciaría ante la UEFA tras rechazar el soborno, ha recordado el episodio en el documental 'Los Otros: Árbitros de los de Antes' de Movistar.

"Es bueno que os déis una sauna", le llegaron a proponer al colegiado. Su respuesta fue tajante: "No, mira, antes de un partido no es bueno para la musculación". Y es que él sabía que "la sauna que ofrecían era otra". "Llegamos a la habitación, y cuando estoy duchándome, golpean en mi habitación y me dan un paquete. Era un abrigo de visón". López Nieto se sorprendió. No entendía nada. Pero no tardaría en comprender qué estaba sucediendo.

¿Cómo se plantea un soborno en condiciones?

Escuchad la historia de López Nieto recibido por los directivos del Dinamo a su llegada a Kiev.

'Los Otros: Árbitros de los de Antes', el jueves 6 de mayo en @vamos. #LosOtrosÁrbitros pic.twitter.com/mEHjYF14e6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 30, 2021

"Automáticamente, -suena- el teléfono de la habitación". Era uno de sus compañeros de equipo arbitral. Un línea al que le habían hecho el mismo obsequio: "Antonio, que me han dejado un abrigo de visón aquí". "Déjalo ahí", recuerda López Nieto en el documental. Era su segunda negativa, pero aún quedaban más noes por el camino.

"Vamos a comer con estos señores, empiezan dos Mercedes a avanzar por el bosque y nos llevan a una especie de villa". Les explicaron que esa era la sede del Dinamo de Kiev. Sin embargo, al colegiado le llamaba la atención que "no había nigún banderín". Lo que sí pudo ver en las inmediaciones fueron "unas chicas corriendo en una situación muy provocativa". Eran previsiblemente prostitutas para intentar llegar a un acuerdo.

El colmo del soborno se produjo poco después. "Uno que estaba dentro, en una sala, quería hablar conmigo. Y me da un papel donde pone: 'Antonio, victoria Dinamo, 30.000 dólares para ti'". Una frase clara, y además escrita en español. Era evidente que se trataba de un soborno tras esos numerosos detalles. "Me dieron ganas de darle un mamporrazo, pero cogí el papel". López Nieto lo guardó, se marchó con su equipo y los ucranianos se alteraron. El partido acabó disputándose, el colegiado lo denunció ante la UEFA y el Dinamo fue castigado un año sin jugar competiciones europeas.

[Más información - López Nieto: "Melero me reconoció más tranquilo que lo de Vinicius era penalti"]