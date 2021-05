Gerard Piqué: "La única idea es ganar al Atleti y después ver qué hacen Real Madrid y Sevilla"

El FC Barcelona sufrió, pero consiguió ganar en Mestalla por 2-3 gracias a los goles de Leo Messi y de Antoine Griezmann. No fue un partido fácil para los azulgrana que en el primer tiempo jugaron mucho mejor que en el segundo. Sin embargo, no acertaron de cara a gol y por ello, terminaron sufriendo y pidiendo la hora.

El gran partido de Messi y de Jordi Alba fue la mejor arma para los de Koeman, que no estaba presente en el banquillo azulgrana por sanción tras ser expulsado en el encuentro contra el Granada. El lateral, ex del Valencia, y el argentino, fueron una auténtica pesadilla. Messi, además, apareció de forma decisiva con dos goles, a pesar de que en el primer falló un penalti.

Por su parte, Jordi Alba puso el balón que propició el tanto de Griezmann que daba ventaja momentánea al Barça. Después, el golazo de Carlos Soler dio emoción al encuentro en los minutos finales, pero un Valencia sin fuerzas terminó muriendo en la orilla y el Barça salvó así otra jornada en la que Atleti y Real Madrid ya habían ganado, metiendo presión en la lucha por el campeonato.

Cillessen (Valencia) observa mientras los jugadores del Barça celebran su gol La Liga

A la conclusión del partido, Gerard Piqué analizó el futuro de La Liga y del Barça, que se jugará contra el equipo de Simeone buena parte de sus opciones en la lucha final. A pesar de que es un encuentro trascendental, el defensa azulgrana considera que no será definitivo para el que gane, ya que se está demostrando cualquier rival les puede complicar la vida.

"Espero que salgamos líderes de esa jornada, pero aunque lo haga otro, no pondría la mano en el fuego por él como campeón de Liga. No aseguro que el que salga líder de esa jornada acabe ganando. Visto lo visto, no. En otras condiciones, te diría que sí. La única idea para jugar contra el Atlético es ganar. Hay que ganarles como sea. Luego ya está el Madrid-Sevilla".

Piqué habló sobe una de las jugadas polémicas del partido, el primer gol del Valencia obra de Gabriel Paulista. Antes del remate del defensor del Valencia se pidió falta de Thierry Correia sobre Ter Stegen: "No sé si hay falta a Ter Stegen en el gol de Paulista. A mí me pilla el balón justo por arriba y no lo puedo ver. Supongo que en el VAR no han visto nada". Las imágenes demostraron que, efectivamente, de haber choque se produce entre Ter Stegen y Pedri.

Los problemas del Barça

El central del equipo de Ronald Koeman habló también de las dificultades que están teniendo para cerrar los partidos a pesar de que la tendencia es buena:" Ya nos gustaría cerrar los partidos. A veces pasa. Son dinámicas. Hay que analizar gol por gol. Nos chutan menos, pero las que chutan van adentro. Ha sido un partido parecido al de Villarreal, con dominio. Un golazo de Soler nos ha hecho sufrir hasta el final. Estar a un solo gol te obliga a estar atento".

Carlos Soler celebrando el gol del Valencia al Barça Reuters

"Sabíamos que no tendríamos partidos tranquilos. Seguimos en la pelea. Los partidos tranquilos significan que no compites por nada. El objetivo era estar ahí al final de la temporada. Estamos en buena dinámica. Ganar aquí nos da confianza".

Por último, Piqué habló sobre sus maltrechas rodillas, las cuales le dieron problemas en la recta final del partido. Al central del Barça se le pudo ver dolorido y echándose mano a la articulación en varios momentos, pero terminó el encuentro: "La rodilla está bien. Son pequeñas molestias. En líneas generales, puedo competir. Es una victoria muy importante tras lo del jueves".

[Más información: Las mejores imágenes de la remontada del Barça al Valencia: del paradón de Cillessen al rostro de Gayà]