El Barça remonta de rebote al Valencia y cumple antes de la 'final' ante el Atlético

El Barça se llevó los tres puntos de Mestalla ante el Valencia tras el gol inicial de Gabriel Paulista. Messi y Griezmann le dieron la vuelta al partido tras recoger dos balones rechazados por Cillessen. Carlos Soler se sacó un zapatazo en el peor momento del cuadro che. Los de Koeman llegan justos antes del partido clave ante el Atlético de Madrid. [Narración y estadísticas: Valencia 2-3 FC Barcelona]

El equipo catalán saltó al césped de Mestalla con total intención de controlar el juego. Los de Koeman amasaron la posesión, aunque de forma mucho más agresiva que en el duelo ante el Granada. En el último tropiezo del Camp Nou los azulgranas pecaron de pasividad y se conformaron con altos porcentajes de posesión. Sin embargo, remendaron el error y en apenas unos segundos crearon la primera ocasión clara.

Pedri, tras un jugadón de toques cerca del área, desaprovechaba la asistencia de De Jong y la mandaba alta. Era el primer aviso y supondría el inicio del acoso y derribo azulgrana al área che. Porque pasado el diez, fue Araujo quien la tuvo para los de Koeman tras una jugada de balón parado. Los culés se gustaban, controlaban el balón y rondaban constantemente el primero del partido. Ese gol, pese a todo, no llegaba ni cuando Griezmann creaba peligro.

Los 20 minutos iniciales no pudieron tener más intensidad. Y es que hasta el Valencia, aprovechando los huecos a la contra, intentó crear peligro con Gayá por banda. No llegaba la ocasión para los locales y el Barça proseguía con su táctica. Sus acercamientos al área siempre metían miedo, pero ese esperado y ansiado gol no llegaba. Tras media hora de juego, y con el Valencia limitando sus ocasiones a un tiro raso de Racic, el Barça se marchó a vestuarios sin ver portería y recordando el encuentro ante el Granada.

Messi marca La Liga

El delantero argentino apareció, una vez más, cuando el Barça lo necesitaba. El Valencia cambió de versión en la segunda parte. Mucho más incisivo, mucho más rápido por banda. Guedes, figura clave, empezaba a dejar detalles individuales que abrían los espacios para dar opciones al conjunto che. Él mismo, ante Ter Stegen, tuvo una opción idónea para el 1-0.

La jugada no salió, pero el tanto local no tardaría en llegar. Un córner acabó con Gabriel Paulista rematando sin marca alguna al fondo de la red. La defensa azulgrana pidió falta sobre Ter Stegen, pero el VAR no vio contacto suficiente y el Valencia confirmó su sorpresa en Mestalla. El Barça, de nuevo en la segunda parte, se metía en problemas para sus aspiraciones en La Liga.

La tensión en el cuadro catalán se palpaba. Y más cuando Correia tenía el 2-0 en la siguiente acción. Pero el factor con el que contaba el Barça, solo el Barça, era con el de Messi. El argentino le daría la vuelta al marcador tirando de calidad y acompañándose de la fortuna. Primero con un penalti por mano que no transformó, pero que tras el rechace del portero y de la defensa acabó en sus pies para poner el 1-1.

Y poco después, con el Valencia de capa caída, ese mismo rechace le cayó a un Griezmann que solo la tuvo que empujar. En un abrir y cerrar de ojos el Valencia pasaba de un sorprendete 1-0 a un 1-2 difícil de remontar. El Barça, entonces, aumentó su control de la posesión y empezó a dormir el partido ante un Valencia grogui. Messi, y esta vez con absoluta calidad, la clavó de falta directa desde la frontal para sentenciar con el 1-3.

Pero cuando parecía que todo estaba muerto, y con el luminoso contando los minutos para el pitido final, Carlos Soler se sacó un zapatazo desde fuera del área ante el que poco pudo hacer Ter Stegen. No sería más que un impulso psicológico para el Valencia, que murió matando, pero murió. El Barça se llevó tres puntos fundamentales -pidiendo un penalti sobre Pedri y otro por mano de Diakhaby- y los de Javi Gracia dejaron escapar una oportunidad de oro.

Valencia 2-3 Barcelona

Valencia: Cillessen, Correia, Paulista, Guillamón (Gameiro, 79'), Lato (Diakhaby, 64'), Gayá, Wass, Racic (Christian Oliva, 79'), Soler, Maxi Gómez y Guedes.

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Dest (Sergi Roberto, 75'), De Jong, Busquets, Pedri (Ilaix Moriba, 75'), Jordi Alba, Griezmann y Messi.

Goles:1-0, 50' Gabriel Paulista. 1-1, 57' Messi. 1-2, 63' Griezmann. 1-3, 69' Messi. 2-3, 83' Carlos Soler.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a los valencianistas Racic y Lato, y al barcelonista Ter Stegen.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga de Santander disputado en el estadio de Mestalla sin público por las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19.