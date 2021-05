Simeone no da como favorito al Atlético para ganar La Liga: "No hay que pensar, hay que hacer"

Un partido más disputado y uno menos para que acaben La Liga tanto el Atlético de Madrid como el Elche. Los rojiblancos salieron más líderes del Martínez Valero tras la victoria por la mínima ante el conjunto ilicitano. Marcos Llorente fue el goleador del encuentro, en el que los locales fallaron un penalti en el minuto 90 -falló Fidel desde el punto de los once metros-.

El Atlético mete así presión a Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Antes del partido, a los cuatro primeros de la tabla tan solo les separaban tres puntos. Ahora los de Simeone amplían las distancias a la espera de lo que hagan sus rivales por el título liguero.

Pese a la ventaja, el 'Cholo' ha afirmado en rueda de prensa que el Atlético no es el favorito y que ahora no es el momento de pensar en esto, sino de hacer, de ejecutar, de ganar. Sobre el penalti fallado por Fidel, el argentino ha explicado que fue como celebrar un gol la sensación: "Que lo atajaba e iba a salir todo de forma positiva. Tras el fallo, la alegría fue como un gol".

Análisis del partido

"Entramos en un espacio definitorio y cada victoria es importantísima. En el primer tiempo hicimos un gran primer tiempo, de los mejores últimamente y la victoria debió ser más amplia. No creo que empezamos mal en la segunda, pero luego el equipo ya no atacó tras los 15 minutos ante un rival que venía de resultados positivos. Apareció esa jugada a pelota parada que primero fue por arriba del travesaño, tuvo una Joao y vino el penal por una acción de Trippier que no era mano. Contento por el compromiso con el que jugaron e intención con la que entraron en el campo".

Contento con sus jugadores

"Me quedo con las cosas positivas, las negativas suman poco y hubo muchas cosas positivas. Gran partido de Hermoso, Carrasco, Savic, partidazo de Kondogbia, Suárez volvió a jugar 86 minutos tras su lesión... Nos pone todo muy contento y nos generan entusiasmo".

¿Favorito para ganar La Liga?

"No estamos en momento de pensar, estamos en momento de hacer".

Buena defensa del Atlético

"Siempre fue una de nuestras fortalezas y a partir de allí aprovechar el talento. El equipo en el primer tiempo y hasta el 75' no sufrió, pero si no cierras el partido, sabemos lo que sucede con el 1-0, con ese peligro de que se te escapen esos puntos".

Penalti a favor del Elche

"No es momento para pensar, es para trabajar, que los hechos se vean en el campo, que el equipo sea comprometido y lo que me imaginé y soñé se represente en cada partido".

¿Qué pensó durante el penalti?

"Que lo atajaba e iba a salir todo de forma positiva. Tras el fallo, la alegría fue como un gol".

Kondogbia

"Una vez más me alegra el trabajo de jugadores que tienen la paciencia para trabajar y el fútbol te devuelve el esfuerzo. Kondogbia lo ven poco, pero siempre trabajó de la misma manera, entrenó con la ilusión de poder participar, mostrando que está disponible y cuando tuvo la oportunidad".