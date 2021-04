Harry Kane revoluciona el mercado: su mensaje que abre la puerta a un traspaso

Harry Kane sigue abriendo la puerta a salir del Tottenham. El delantero inglés ha recibido la designación que le reconoce como el futbolista más destacado de la Premier League para London Football Awards. Evening Standard ha podido hablar con él y ha sido claro respecto a sus ambiciones para el futuro.

Kane se muestra preocupado por no haber ganado un trofeo en los 10 años que lleva en el Tottenham. Su última oportunidad llegó el pasado fin de semana en la final de la Copa de la Liga, pero los Spurs cayeron derrotados ante el Manchester City: "Los premios individuales están muy bien, son logros fantásticos, pero el objetivo que tengo ahora como futbolista es ganar títulos de equipo", ha dicho.

"Quiero ganar los mejores títulos que se pueden ganar en equipo y no lo estamos consiguiendo. Prefiero ganar títulos de equipo que este premio, es así.", añadió. Y el Tottenham, que lleva desde 2008 sin ganar un título, no parece ser el sitio indicado para cumplir su objetivo que se marca a sus 27 años.

Harry Kane, en un calentamiento del Tottenham Reuters

Kane profundizó más todavía en su pensamiento: "Si termino mi carrera como máximo goleador de la Premier League, o de la Selección de Inglaterra, sería increíble, pero no me sentiría igual de bien si no he ganado títulos colectivos, si no tuviera una Premier o una Eurocopa".

La temporada del Tottenham

Los rumores sobre un cambio de aires de Kane el próximo verano van en aumento -con clubes como el Manchester United detrás de él- y no parece que el delantero inglés quiera reducir el ruido.

Él habla así de la temporada del Tottenham: "Ha sido una temporada decepcionante si soy totalmente honesto. Hemos tenido muchas oportunidades, partidos en los que íbamos por delante y luego no ganamos. Lo único que nos falta ahora es intentar clasificarnos para la Champions League".