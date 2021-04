9 de 9

Mateu Lahoz habló este jueves en El Partidazo de COPE y, entre otros temas enfocados a su profesión, habló también del cambio de imagen al que pudo someterse en una ocasión:

"Pensé en ponerme pelo. Recibí una oferta para el antes y el después. Me pagaban por ponerlo, pero mis hijos y mi mujer me dicen que me ven bien así". ¿Qué tal estaría Mateu con pelo?