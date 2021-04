LaMarcus Aldridge deja en shock a la NBA: anuncia su retirada por problemas de corazón a los 35

Noticia terrible en la NBA y que ha pillado a todo el mundo por sorpresa. LaMarcus Aldridge, uno de los jugadores interiores de la NBA con más talento de las últimas décadas, ha tenido que poner punto y final a su carrera deportiva después de padecer unos problemas de corazón en los últimos días.

El jugador nacido en Dallas había fichado hacía unas semanas por los Brooklyn Nets para sumarse al proyecto más ambicioso de la NBA. Sin embargo, ha tenido que cortar de raíz su carrera deportiva y decir adiós por estos problemas cardíacos, dejando una de las noticias más impactantes de la temporada.

LaMarcus pasó gran parte de su carrera en los Portland Trail Blazers quienes lo sacaron del draft y le dieron una oportunidad para triunfar en la NBA. Allí se convirtió en una de las grandes referencias del juego interior, algo que se está perdiendo en el baloncesto actual. Eficaz en la lucha por el rebote y con buena mano en el lanzamiento, Aldridge se convirtió rápidamente en un jugador admirado por todos por su inmenso talento. Tras pasar 15 años en la NBA ha tenido que decir adiós por unos problems cardíacos que le han hecho pasar el peor trance de su vida. Por ello, ha dicho basta, para mirar por su salud y su familia.

El jugador de los Nets ha querido escribir una emotiva carta para anunciar la noticia, la cual ha sido publicada a través de sus redes sociales y en ella explica los difíciles que han sido estos últimos días: "Mi último partido lo jugué mientras lidiaba con un ritmo irregular del corazón. Más tarde, esa misma noche, mi ritmo empeoró aún más, lo que me preocupó aún más. A la mañana siguiente le conté al equipo lo que pasaba y se portaron muy bien llevándome al hospital para que me examinaran".

"Aunque ahora estoy mejor, lo que sentí con mi corazón esa noche fue una de las cosas más aterradoras que he experimentado. Dicho esto, he tomado la difícil decisión de retirarme de la NBA. Durante 15 años, he puesto el baloncesto en primer lugar, y ahora, es el momento de poner mi familia y mi salud en primer lugar".

Aldridge, muy agradecido

Lejos de guardar rencor por este final tan amargo, LaMarcus le ha querido agradecer al baloncesto lo que le ha dado durante estos años y a todas las franquicias que han apostado por él su confianza: "Estoy agradecido por todo lo que este juego me ha dado: los grandes recuerdos, incluidas todas las subidas y caídas, y todas las amistades que hice y que guardaré para siempre. Le agradezco a Portland que draftearan a un chico delgado de Texas y le dieran una oportunidad. La ciudad de Portland me dio unos años inolvidables. Siempre estarán en mi corazón. Quiero agradecer a los San Antonio Spurs por acogerme en su familia y darme cinco años muy divertidos".

La nota más triste de su retirada es que llega justo de haber disputado los playoffs junto al faraónico proyecto de los Nets de Durant, Irving, Harden y Blake Griffin junto a los que podía haber ganado el anillo de la NBA: "Por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a Brooklyn. Me queríais a mí. En un juego que está cambiando mucho me pedistéis que viniera y que sólo hiciera lo que hago, lo cual fue muy bueno. Lamento que no haya durado mucho, pero definitivamente me he divertido siendo parte de este grupo especial. Nunca sabes cuando algo va a terminar, así que asegurate de divertirte y disfrutarlo cada día. Yo puedo asegurar que lo hice".

