Gyasi, delantero del Spezia, nunca olvidará la segunda vez que se midió contra Cristiano Ronaldo en partido oficial. El pasado 2 de marzo se enfrentaron y esto es lo que pasó:

"Cuando se acercó a mí, me abrazó y me preguntó cómo estaba me sentí muy feliz. Durante el partido recuerdo que estaba muy nervioso porque estábamos jugando bien y el marcador era 0-0. Lanzó un balón por encima del larguero y le vi entrar en el túnel justo después del pitido del descanso y pensé que no iba a conseguir la camiseta. Pero cuando entré en el vestuario le vi esperándome y me quedé en shock. Después del partido nos reunimos de nuevo y hablamos. Es un jugador y una persona fantástica".