Luis Enrique: "Estoy muy preocupado de cara al partido de Kosovo"

Primera victoria de España camino al Mundial de Catar 2022. Después de empatar ante Grecia, la Selección tuvo que sufrir para sumar los tres puntos contra Georgia. Comenzó perdiendo en el Dinamo Arena, pero en la segunda mitad dio la vuelta al resultado con los goles de Ferrán Torres y Dani Olmo. Sobre todo ello habló, en rueda de prensa, Luis Enrique.

Partido ante Georgia

"Ya dije ayer que iba a ser muy difícil. Georgia ha hecho un gran trabajo. Le hemos dado la vuelta con mucho empeño, con mucho valor y siendo más atrevidos en la segunda parte".

Triunfo importante

"En la primera parte ha faltado atrevimiento. La segunda parte, fruto del cansancio, hemos ido generando más cosas y al final ha venido el gol de Dani Olmo, que nos ha venido de maravilla. Ante Kosovo me imagino un partido de estas características".

Muchas pérdidas de balón

"No hay dos partidos iguales, cada uno tiene sus circunstancias. El balón va botando y va generando desconfianza, pero no estamos en un momento pletórico. Vamos a intentar buscar los jugadores que más acertados estén. En la segunda parte el equipo se ha quitado un poco el peso. El gol final espero que sea un chute de confianza".

Dani Omo y Pedri

"El balón hace un efecto en su gol. Le animábamos a chutar porque es uno de los que mejor chuta. También abre defensas cerradas y tenemos que mejorar en ese sentido. Pedri ha estado en la primera parte como todo el equipo y en la segunda ha demostrado el perfil de jugador que es y las cualidades que tiene. Ha estado muy bien con Jordi Alba, con el que se entiende muy bien".

¿Tiene dudas sobre su equipo?

"No tengo dudas. La Selección son estos jugadores que han venido aquí y diez jugadores más que pueden venir. Tampoco hay mucho más. Estoy muy preocupado de cara al partido de Kosovo. Si nos falta fútbol, precisión, finura o frescura jugaremos con el corazón, con la cabeza o con lo que sea, pero España tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada. Estamos sufriendo más con estas selecciones que con Suiza, que fue cuartofinalista en el Mundial o Alemania o Ucrania. Estoy más que preocupado de cara a este último partido".

¿Busquets pasa por un mal momento?

"No estoy de acuerdo. Es el muñeco del pim pam pum cuando pasa algo en el Barça o la Selección, para mí es fundamental, es un jugador de un liderazgo único. Sigo teniendo confianza en mi selección, luego pasará lo que tenga que pasar, pero lo intentaremos".

Peor primera parte con él como entrenador

"En cuanto a sensaciones quizás ha sido uno de los que más he sufrido, pero por el alegrón del final merece la pena la película. Firmo sufrir, si al final ganamos, pero es cierto que el fantasma de que se complicaba la clasificación estaba ahí. Y aún pienso que está complicada. Ha sido el partido en el que más he sufrido. No ha sido una primera parte desastrosa en ningún caso, pero no hemos finalizado con peligro".

¿Está bien Sergio Ramos?

"Sergio está en perfectas condiciones. Los de Sergio ha sido una decisión técnica".

