Luis de la Fuente: "Algunos favoritos han perdido el primer partido y eso da valor a nuestro trabajo"

Un España - Italia siempre tiene cartel de final, pero en esta ocasión ambos combinados tendrán que enfrentarse en una fase de grupos en la que, sobre todo, los transalpinos se la juegan tras el empate en el primer partido del Europeo sub21. Los de Luis de la Fuente demostraron su superioridad ante Eslovenia el miércoles (0-3) y, tal y como ha señalado el seleccionador, es una prueba de que el grupo está por encima de las individualidades. "Selecciones favoritas han perdido el primer partido y eso da valor a nuestro trabajo", explicó el técnico haciendo referencia a las derrotas de Francia e Inglaterra.

El seleccionador tiene la duda de Brahim Díaz, que acabó el primer partido con un golpe, no entrenó el jueves y hoy lo ha hecho pero no a pleno rendimiento. "Me encuentro mejor y espero poder estar para el partido de mañana", destacaba el jugador, que también compareció en rueda de prensa. El jugador sabe que se le está siguiendo desde Madrid y afronta el reto sin presión: "Las cosas están yendo bastante bien, estoy muy contento, la presión a uno le gusta porque motiva".

Luis de la Fuente ha incidido en sus jugadores la idea de que lo de este sábado es una final, no solo por los tres puntos, si no también por el nivel de la selección. "Objetivamente puede ser el rival más fuerte de los últimos once partidos, pero no hay que quitar méritos a los partidos que hemos jugado hasta ahora. Todos han consolidado el grupo y tenían su dificultad, saber que este partido es ante un equipo con tanto potencial como el de Italia. Lo afrontamos como si fuera una final, como si fuera la final del torneo, puede ser el cartel de una final de un campeonato de Europa", explica el técnico.

El conjunto transalpino recibió dos tarjetas rojas que repercutirán sobre el encuentro ante España, sobre todo la de una de sus estrellas: Sandro Tonali. "No me inquieta demasiado la necesidad de Italia de ganar porque creo que no van a cambiar su idea de fútbol, son un equipo muy peligroso en transiciones y fuerte en defensa, creo que seguirán apostando por esa idea. El diseño de la convocatoria está preparado para ello, Italia tendrá sus virtudes y cada uno trataremos de hacernos fuertes con nuestras armas", sentenció Luis de la Fuente.

Villar, en el foco

Gonzalo Villar está siendo el nombre propio de este Europeo sub21, lo sabe y lo está disfrutando. "A los jóvenes nos llega todo lo que sale y por un lado u otro lo lees, cuando estás en un buen momento gusta verlo, pero no creo que sea algo bueno estar mirando siempre lo que piensan otros. Cuando va bien te crees Iniesta y cuando va mal te hundes. No he visto ninguna comparación y estoy tranquilo", argumentó el jugador de la Roma.

La dupla que hicieron él y Brahim en el primer partido fue muy importante para desarbolar el bloque de Eslovenia. El malagueño demostró que está preparado para el reto de mañana también para que la Selección dé un golpe encima de la mesa. "La selección española siempre está en el mapa y demostramos el otro día que podemos hacer grandes cosas, mañana es un día bonito para demostrarlo de nuevo porque jugamos contra una gran selección como Italia", apostilló el centrocampista del Real Madrid cedido en el Milan.

