Luis de la Fuente: "¿La nota del debut? Notable"

"Notable" era la nota que Luis de la Fuente ponía a la selección tras el primer encuentro. La victoria de España frente a Eslovenia para abrir el Europeo sub21 quizá merecía algo de más nota, pero el carácter tranquilo y paciente del seleccionador apareció en la rueda de prensa posterior al estreno de 'La Rojita'. 0-3 reflejó el resultado, pero, por las ocasiones falladas, quizá mereció su equipo algo más. En cualquier caso, se mostró muy satisfecho por el rendimiento de sus chicos.

Especialmente feliz se le vio con el debut de Yeremi Pino, el jugador que vino a sustituir a Mateu Morey por su lesión en el último momento: "Estoy muy contento porque ha aportado esa frescura que transmite en su club. No parecía que estuviera debutando, que sea el más joven del grupo. Está perfectamente integrado a pesar de haber llegado a última hora".

Al final es uno más del torrente continuo de jugadores que aparece temporada tras temporada. "Somos unos afortunados por contar con una fuente inagotable de jugadores que sólo necesitan confianza, no contar con los jugadores que están en la absoluta nos permite contar con jugadores que en otras circunstancias no estarían con nosotros y nos van a aportar mucho seguro en el futuro", explicaba el seleccionador feliz con todos los que han participado este miércoles.

Da comienzo la rueda de prensa de la Selección Española Sub-21



️ Luis de la Fuente y Gonzalo Villar#U21EURO https://t.co/fJVYG5L5Jt — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 24, 2021

Luis de la Fuente dejó claro que no va a "cambiar por cambiar" y que, en función de cómo recuperen sus jugadores estos días, mantendrá o no el bloque. "Cambiaremos lo que creamos que se puede mejorar, cualquiera de los jugadores que elija, por ilusión y calidad, no me harán equivocarme. Aún así, algún detalle ajustaremos", concretó a pesar de la contundente victoria.

Villar, MVP

Fue el mejor sobre el terreno de juego y Gonzalo Villar ha asumido que tiene que ser la manija de este equipo. "A día de hoy hay mucha gente en España que no me ha visto jugar un solo partido, entiendo que no se ve cómo juega uno o los partidos que estoy haciendo en la Roma, lo considero para mostrar mi fútbol y la confianza con la que estoy jugando. Estoy muy contento por ello", explicó en rueda de prensa.

Gonzalo Villar celebra su gol ante Eslovenia en el Europeo sub21 REUTERS

Además no rehuye a las comparaciones que le puedan hacer con los jugadores del centro del campo del último Europeo sub21, Dani Ceballos y Fabián Ruiz. "Es cierto que cuando un jugador hace un buen partido se buscan comparaciones que suelen quedar exageradas. No estoy preocupado de eso, necesito descansar bien y disfrutar de una temporada en la que me están yendo las cosas muy bien con mi club y con la selección", apuntó el mejor jugador del partido también para UEFA. Este sábado tendrá otra cita para poder lucirse ante el país en el que juega, Italia, a partir de las 21:00 horas.

[Más información: España golea a Eslovenia y se estrena a lo grande en el Europeo sub21]