Un juzgado cita a declarar a Tebas por la adquisición del Fuenlabrada

Asumo el precio de la exposición, pero no puedo entrar al juego constante de los que me usan en querellas "a la catalana" (van 4), para dar bombo a casos en los que no tengo nada que ver. Menos cuando los mismos hechos ya han sido analizados y archivados por el CSD y la fiscalía. https://t.co/k8Tqe8zMmK