Germán 'Mono' Burgos da su esperado salto a los banquillos tras 'separarse' de Simeone

Germán 'Mono' Burgos dejó el Atlético de Madrid el verano pasado después de su incorporación en 2011. El segundo entrenador rojiblanco había hecho historia con Simeone como líder. Su pasado en el club, pero sobre todo su presente le permitieron convertirse en uno de los rostros más reconocidos por la afición. Además, su temperamento y personalidad le llevaron a ser protagonista habitual del banquillo. Sin embargo, tras La Liga de la Covid-19, el exportero decidió cambiar su carrera.

Burgos quería probarse como primer entrenador. Iniciar, al fin y al cabo, su carrera en solitario. Su marcha generó cierta polémica e incluso se ha rumoreado una posible tensa relación con Simeone tras su decisión de abandonar la capital. Pero, después de varios meses, el nuevo primer entrenador ya ha encontrado su reto. Germán 'Mono' Burgos ha firmado con un club histórico como Newell's y debutará estos días como número uno del banquillo. Una noticia muy esperada después de media temporada de búsqueda de un banquillo.

"El Club Atlético Newell's Old Boys anuncia la contratación de Germán Burgos como nuevo entrenador del primer equipo, tras acordar la firma del vínculo contractual hasta diciembre de 2021 y una opción para renovar por una temporada más", ha indicado el conjunto argentino en un comunicado oficial.

Germán 'Mono' Burgos con el Atlético de Madrid Juan Carlos Hidalgo EFE

"Desde el inicio de las charlas, el reconocido ex arquero de la Selección Nacional se mostró interesado en el proyecto integral deportivo de nuestra institución y aportó mucho de su parte para poder concretar finalmente el acuerdo y tomar el desafío de dirigir a la Lepra. El Mono comenzará su ciclo en Newell's en el entrenamiento vespertino del próximo martes y el viernes frente a Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa se sentará por primera vez en el banco rojinegro", han indicado, por lo que su debut será prácticamente inminente.

Por delante no tiene un reto nada sencillo. Newell's parte como penúltimo de su grupo y todavía no ha logrado ninguna victoria en los cinco partidos disputados. Una crisis que ha propiciado este cambio en el banquillo, aunque de manera arriesgada. El conjunto argentino le da la oportunidad a Burgos y este, que apostó muy fuerte por este sueño en solitario, se la juega por todo lo alto.

Su 'separación' de Simeone

'Mono' Burgos nunca se ha escondido ante los medios. Y, por ello, la pregunta sobre cómo era su relación con Simeone tras su decisión de abandonar el Atlético de Madrid siempre le ha perseguido. Su comparecencia más reciente en España se produjo el pasado mes de diciembre y, en ella, el exsegundo entrenador rojiblanco no terminó de despejar muchas dudas.

Según el que fuera portero, "os amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo". "A mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal", inidicó en Cope, aunque dejando un guiño que dio mucho que hablar. "Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo porque le mandé un mensaje después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó...", bromeó.

