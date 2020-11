Gabi, excapitán del Atlético de Madrid, se retira del fútbol

Gabi, uno de los jugadores de mayor importancia en el Atlético de Madrid de Simeone o en el Zaragoza que ascendió, cuelga las botas. A los 37 años, y disputando sus últimos partidos en marzo de 2020 con el Al-Sadd, ha confirmado que pone punto y final a su etapa en el fútbol profesional.

"Cuando empecé a jugar al fútbol nunca imaginé que mis sueños se harían realidad. Hoy ha llegado el día de poner punto y final a mi carrera como futbolista. Quería agradecer a todas las personas que han formado parte de este camino , desde todos mis compañeros , entrenadores , trabajadores de todos los equipos y por supuesto mi familia y amigos porque nunca han dejado que me derrumbara en los momentos de dificultad.

También a toda esa afición que me ha exigido y también alentado para que fuera mejor , no solo en el campo si no también fuera de él. Por último a ti FÚTBOL por darme la oportunidad de ser eterno en el recuerdo de mucha gente ( sin duda el patrimonio más grande que he adquirido). Ahora me toca cuidar de los Míos!! Gracias a todos", ha anunciado en jugador de 37 años en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Fernández, Gabi (@gabi14)

