De Jong: "Vamos a París a competir y a clasificarnos para los cuartos de la Champions League"

El Barcelona se juega el ser o no ser en la Champions League este miércoles. El conjunto que dirige Ronald Koeman visita el Parque de los Príncipes después de caer en la ida ante el PSG por 1-4 en el Camp Nou. Los culés contarán en París con el respaldo de Joan Laporta, elegido nuevo presidente del club el pasado domingo.

En la previa del encuentro han comparecido ante los medios de comunicación Ronald Koeman y Frenkie de Jong. El centrocampista holandés ha señalado que en el vestuario azulgrana creen en la remontada y en poder clasificarse para los cuartos de final de la máxima competición continental.

No contará el PSG para este duelo con Neymar. Todo parecía indicar que el extremo brasileño podría tener minutos en la segunda mitad, pero unas molestias físicas en el entrenamiento del lunes han dejado al futbolista fuera del partido clave para los suyos en lo que va de temporada. De Jong ha afirmado que es mejor para ellos que no esté.

¿Es posible la remontada?

"Clasificarse. Vamos a ir a competir y veremos cómo va".

¿Ha hablado ya con Laporta?

"Estamos contentos porque hay un nuevo presidente en el Barça. Yo aún no le conozco muy bien, pero voy a hablar con él seguro".

@DeJongFrenkie21: "Estamos contentos, es importante para el Club que haya un Presidente" pic.twitter.com/RpT35T7JFp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2021

¿Ha hablado Laporta con ellos sobre la remontada?

"Sí. Nos ha dado toda la suerte del mundo y que vayamos a competir".

Son una piña

"Sí. Estamos muy unidos. Se puede ver en partidos como el Sevilla. Vamos a París a ganar y competir".

Ilaix Moriba

"No me sorprende porque lo he visto en los entrenamientos. Tiene un gran futuro aquí".

Reivindicarse tras el 1-4 del Camp Nou

"No sé si fue justo ese marcador, pero jugamos un mal partido. Queremos dar una buena imagen del Barcelona y competir".

Neymar es baja

"Es uno de los mejores del mundo. Es mejor que no esté Neymar".

Rendimiento

"Me siento muy bien. No tengo ni molestias. Para mí es lo más importante. El año pasado jugué muchos minutos, pero no acabé contento".

¿Se ven luchando por La Liga y la Copa del Rey?

"Claro. Tenemos una final y la tenemos que ganar. En La Liga estamos mucho mejor y luchando por el título".

¿Creen en la remontada?

"Creemos y lo vamos a intentar".

