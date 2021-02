Muere el futbolista juvenil Mario Canales a los 16 años

El fútbol solariego, cántabro y español está de luto por el fallecimiento de Mario Canales. Este juvenil de 16 años ha muerto este martes después de hacer frente a un grave problema de salud, del que no se han dado más detalles, tal y como informó el club SD Solares y la Federación de Fútbol de Cantabria. En los últimos días estaba luchando contra este contratiempo, pero finalmente la enfermedad ha sido más fuerte. Todo el mundo del deporte se ha volcado con la familia.

Desde la cuenta de redes sociales de su club se habían podido ver mensajes de ánimo esta última semana. Futbolistas y exjugadores como Andrés Iniesta, Iván Helguera, Pedro Munitis, Óscar de Marcos, Iván de la Peña o Pablo Alfaro y otras personalidades del deporte como los hermanos San Emeterio se pusieron a disposición de la familia para ayudarles en estos momentos tan difíciles. También Quique Setién publicó un cariñoso mensaje en Twitter.

El Racing de Santander, club más representativo de la comunidad, encabezó estas muestras de respeto en sus redes sociales. "Desde el Real Racing Club lamentamos profundamente la muerte de Mario Canales y enviamos mucha fuerza, en estos momentos tan duros, a sus familiares, amigos y compañeros", escribía la entidad, que se unía al mensaje del equipo del jugador en el que anunciaban lo sucedido en este ya trágico 23 de febrero.

Descansa en paz Mario pic.twitter.com/sg2jHi18YA — FCF (@fcf_es) February 23, 2021

"Desde el Club queremos transmitir en nombre de la familia Canales-González un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño que hemos recibido durante este tiempo por todo el mundo del fútbol", recoge el texto que publicó el SD Solares. Este equipo está en Tercera División, en el grupo cántabro, pero el joven Mario aún pertenecía a la disciplina del equipo juvenil.

COMUNICADO DEL CLUB

Mario Canales González 2004-2021(+)

D.E.P. pic.twitter.com/eMnzfycOVC — S.D. Solares 1969 (@SDSolares1969) February 23, 2021

Nacido el 23 de diciembre de 2004, todo el club se volcó con él desde el momento en el que se conoció su estado, con mensajes de ánimo en sus camisetas. En el Campo de La Estación, lugar donde disputa sus partidos el Solares, siempre le recordarán. En la Federación también le han brindado un bonito homenaje, en palabras del presidente, José Ángel Peláez Montes.

"Hoy es uno de los días más triste desde que soy Presidente de la Federación Cántabra de Fútbol. Falleció Mario Canales, joven jugador de 16 años del club Solares Medio Cudeyo. Luchó por su vida, pero desgraciadamente no pudo ser. Un enorme abrazo a sus padres Rafa y Marga, y hermanos Carla y Dani. El fútbol Cántabro no te olvidará nunca. Tanto la Junta directiva de la Federación Cántabra como la de la Real Federación Española de Fútbol te mostramos nuestro máximo respeto con el compromiso de no olvidar nunca quien eres", escribía Peláez Montes.

Descansa en paz Mario. Un duro e inesperado golpe. Todo el ánimo para la familia, amigos y compañeros. — Quique Setien (@QSetien) February 24, 2021

