Tebas señala a Infantino por "animar" el proyecto de la Superliga Europea

Javier Tebas está siendo una de las voces más críticas contra el nuevo proyecto de la Superliga Europea. El presidente de LaLiga ha mostrado en público varias veces su completa oposición a lo que él siempre ha denominado como "una idea de barra de bar a las tres de la mañana". Después de que Real Madrid y Barça aclarasen su predisposición a este cambio de paradigma y que el mandatario español criticase su postura, ahora ha apuntado hacia Gianni Infantino.

En una entrevista con AFP y The Sun, Tebas explica por qué el responsable de FIFA está detrás de esta idea. "En la documentación que tenemos de la Superliga aparece una mención con unas letras 'w01' que se refieren claramente al señor Infantino, creo que debe aclarar urgentemente cuál es su posición, él públicamente, personalmente, y decir por qué acudió a algunas reuniones y por qué animó el proyecto en algunos momentos", argumenta el presidente de LaLiga.

Tebas también recalca su apoyo hacia las actuales competiciones de UEFA. "Lo que es importante es que este debate no lo tengamos cada tres años, que en el fútbol europeo con el modelo que se dé de reforma de la Champions en que se está trabajando, que a mí me parece interesante, hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no, pero en general estoy de acuerdo, que el debate termine cuanto antes, eso sí que sería bueno", señala el dirigente.

LaLiga chief claims Fifa supremo Gianni Infantino IS behind Super League plans https://t.co/OssJrBd6t0 — Sun Sport (@SunSport) January 31, 2021

El aragonés también repasa qué equipos y dirigentes han mostrado su interés por la nueva Superliga entre los que se encuentran "el presidente del Real Madrid, no me gusta decir el club, sobre todo el Real Madrid, el dueño del Manchester United y también el del Liverpool, y en Italia, el Milan. Esa es la información que tenemos" y explica los intereses económicos que hay detrás de este movimiento para crear una nueva competición.

"Busca matar la Champions League actual, porque es lo que buscan, y todo lo que recauda la Champions repartírselo. Destruiría el equilibrio del ecosistema del fútbol europeo", sentencia Tebas. El presidente de LaLiga no puede estar haciendo más presión en público para que haya más contrarios a la Superliga que hagan fuerza. Mientras, el sueño de los clubes para jugar al fútbol en un nuevo entorno sigue cogiendo peso.

Últimos datos

Le Parisien reveló esta semana más detalles sobre esta nueva competición. Existirían un total de 15 equipos que serían los fundadores de la competición. Seis de ellos serían ingleses, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Manchester City. Otros tres serían españoles, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Desde Italia llegarían otros tres equipos como son Juventus, Inter y Milan. Completarían esta lujosa competición los alemanes Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y desde Francia llegaría el PSG. Además de estos 15 equipos, habría otros 5 que serían invitados cada año para conformar una gran liga de 20.

[Más información: Agnelli pone en entredicho la Superliga y defiende los cambios en la Champions]