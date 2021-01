El 'Papu' Gómez, la pieza que interesa a Julen Lopetegui para ponerle la guinda a su Sevilla

La situación en el Atalanta sigue siendo realmente mala. Los problemas en el vestuario siguen sin resolverse entre algunas de las estrellas y el técnico, Gianpiero Gasperini, es responsable de llevar al Atalanta a lo más alto, pero también de no haber puesto solución a un problema que amenaza con abrir una fractura importante dentro del equipo.

Los problemas entre el entrenador italiano y uno de los grandes valores del equipo como es Alejandro 'Papu' Gómez son de sobra conocidos ya en todo el mundo, no solo en Italia. Por ello, la vía más cercana es que el jugador argentino termine saliendo en esta recta final del mercado de fichajes de invierno. El Atalanta, a pesar de que perdería a uno de sus jugadores franquicia, sabe que no puede demorar mucho más esta situación porque es perjudicial para ellos también.

Por ello, y aunque no lo han hecho de forma oficial, el 'Papu' Gómez está en el mercado para intentar poner fin a un conflicto que lleva varios meses causando problemas. El argentino desapareció de las alineaciones después de haber sido el jugador más importante en la etapa de Gasperini en el equipo italiano. Sin embargo, el desencuentro entre ambos es irreconciliable. Además, Gómez ha asegurado que cuando todo se solucione, es decir, cuando pueda salir, contará toda su verdad.

Mientras tanto, el nombre de 'Papu' Gómez no para de sonar para reforzar a varios equipos, especialmente en la Serie A, donde mejor le conocen. Casi todos los grandes del fútbol italiano han probado la medicina del jugador argentino, que tiene una capacidad pocas veces vista para generar fútbol ofensivo y que había encontrado en el sistema del equipo de Bérgamo el traje que mejor le sentaba, convirtiéndose en garantía de goles, asistencias y mucho peligro.

Por ello, y ante la necesidad de una venta por parte del Atalanta, su salida se cerraría por un precio no muy alto teniendo en cuenta su calidad, lo que le hacía aún más apetecible para todos los equipos importantes del calcio. Desde la Juventus hasta la Roma pasando por el Inter de Milán, todos han preguntado por 'Papu' Gómez que parece que sitios para salir no le van a faltar, aunque todavía no se ha concretado nada.

La opción del Sevilla

Sin embargo, en Italia ya apuntan al interés de otro gran equipo por el 'Papu' y no sería precisamente de un equipo de la Serie A, sino que proviene desde España. El periodista especializado en mercado Gianluca DiMarzio asegura que el Sevilla ha preguntado por la situación del jugador y ha mostrado su interés en incorporarlo al equipo en este mercado de invierno, lo que podría ser la guinda del proyecto de Julen Lopetegui en la capital hispalense.

El técnico español y el director deportivo del club, Monchi, llevan varias semanas sondeando el mercado para incorporar un jugador de estas características, de clara vocación ofensiva, con gol y capacidad para ser enlace en el juego, que conecte el centro del campo con la delantera y que además aporte trabajo y calidad al equipo. Un mediapunta o un jugador de tres cuartos como se ha llamado toda la vida, definición que al 'Papu' le viene que ni pintada.

El Sevilla ya había mostrado interés por otros jugadores como Isco Alarcón, pero el argentino entraría mucho más en sus pretensiones económicas tanto a nivel de un posible traspaso como de salario. De momento, el Atalanta está pidiendo en torno a unos 15 millones de euros, pero el Sevilla espera que la negociación se pueda iniciar en un precio mucho menor. El salario del jugador, cifrado en unos 2,5 kilos por año, también tendría que ser revisado.

A su favor tienen la intención de que el equipo italiano quiere que el jugador salga de la Serie A para que no sea su rival, y por eso ya le han empujado a buscar un retiro placentero a países como Catar o Estados Unidos. No obstante, el Sevilla ha pensado en recuperarlo para la élite. Habrá que ver como avanza este interés en la recta final del mercado.

