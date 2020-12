Arteta deja en el aire que el Arsenal irá a por Isco

Isco Alarcón afronta otro mercado incierto en el Real Madrid. Sus escasos minutos de juego y su contribución muy limitada cuando los ha tenido ha hecho del centrocampista uno de los prescindibles, como ya lo fueron el año pasado James Rodríguez y Gareth Bale. Ambos salieron con rumbo a Inglaterra en el último verano, mismo rumbo que podría coger el malagueño, donde el Arsenal parece el equipo que más se ha interesado por su situación.

Mikel Arteta ni desmiente ni confirma que está enamorado del mediapunta de 28 años. En el país, los rumores sobre que su Arsenal está muy interesado en la contratación del jugador blanco son continuos y, como no podía ser de otra forma, en la última rueda de prensa le preguntaron sobre el andaluz. El técnico vasco que ha solventado una crisis de resultados recientemente explicó que los planes siguen siendo los mismos, dejando caer que sondearán a Isco.

"Los últimos resultados no cambiarán nuestro enfoque de la ventana de traspasos. Pero, obviamente no podemos hablar de jugadores individuales", respondió un Arteta que echó balones fuera y no quiso dar más detalles sobre en qué estado está esa operación. Los 'Gunners' andan escasos de calidad en el centro del campo, además, la lesión de Bukayo Saka que le tendrá un tiempo fuera de juego también les ha dejado sin el jugador más diferencial de los últimos choques.

Is Mikel Arteta hiding something when asked about Arsenal's interest in Isco? ️ ️ pic.twitter.com/5VWWMfx20K — Just Arsenal News (@JustArsenal) December 29, 2020

El Real Madrid no se plantea hacer movimientos en este mercado de traspasos, pero tampoco se va a oponer a dejar salir a Isco si el centrocampista se lo pide. EL BERNABEU ya explicó que el club le había dejado las puertas abiertas si pensaba que su momento en el club había llegado a su fin. "Es verdad que no está jugando mucho y no le doy la oportunidad de mostrar el jugador que es" reconocía el propio Zinedine Zidane en una de las últimas ruedas de prensa, haciendo plausibles esas informaciones.

Fin de ciclo

Con contrato hasta junio de 2022, todavía queda por ver si Isco finalmente se irá en enero o si su salida del Real Madrid se pospondrá hasta el próximo verano. Lo que parece inevitable es que el jugador está viviendo su última etapa como madridista. El Arsenal no es el único club inglés en haber mostrado interés por el del Arroyo de la Miel, ya que Pep Guardiola también mostró en su momento su gusto por el centrocampista.

La salida de David Silva está siendo un agujero difícil de tapar para el catalán, por lo que se podrían plantear reactivar su opción. También en la Serie A han soñado con ver a Isco con el cebrado de la camiseta de la Juventus, incluso le han vinculado con el Milan, uno de los equipos más en forma actualmente. El desembarco de Mauricio Pochettino también podría volver a activar la opción del PSG, que en el pasado preguntó por el malagueño.

[Más información: Isco no viaja con el Real Madrid por su paternidad: no estará contra el Elche]