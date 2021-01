Pochettino da positivo por la Covid-19 dos días después de ganar su primer título con el PSG

El PSG ha confirmado el contagio de Mauricio Pochettino de la Covid-19 tras las últimas pruebas médicas realizadas. La entidad francesa, además, ha especificado que el técnico se someterá a las restricciones especificadas en Francia cumpliendo el protocolo adecuado. Una noticia que llega tan solo dos días después de que el argentino, reciente nuevo entrenador del club galo, conquistara su primer título con el PSG.

"El entrenador del PSG Mauricio Pochettino se confirma positivo en la prueba de PCR Sars-Cov2. Por lo tanto, respetará el aislamiento y está sujeto al protocolo de salud adecuado. Sus asistentes Jesús Pérez y Miguel D'Agostino tomarán el relevo a partir de mañana en Angers", ha anunciado el club francés por medio de un comunicado. Una de las grandes dudas era quién se haría cargo del equipo durante estos días de recuperación y el PSG se ha encargado de resolverla en el mismo comunicado.

Fue el pasado miércoles 13 de enero cuando el PSG de Pochettino se enfrentaba a su primer examen de la temporada. El argentino tenía la presión de no cumplir con las expectativas y borrar algún que otro fracaso de Tuchel al frente del equipo. Con sufrimiento y tensión hasta el final, el equipo de París se llevó por un 2-1 la final de la Supercopa de Francia ante el Olympique de Marsella con polémica incluida.

Como es habitual, los jugadores festejaron con Mauricio Pochettino conscientes de la importancia de este primer título en su etapa en París. El contacto no escaseó y se celebró el campeonato entre cuerpo técnico y vestuario. De ahí que este contagio apenas 48 horas después haya hecho saltar las alarmas.

El PSG no ha informado de ningún otro contagio más en su plantilla, por lo que no se esperan grandes ausencias en el duelo de Ligue-1 de este fin de semana. El cuadro parisino se enfrentará el sábado al Angers, duelo en el que no estará Pochettino. Ha sido gracias a los test realizados en vista de la jornada liguera por lo que se ha podido detectar el contagio del entrenador argentino.

Inicio complicado

Pochettino firmó hasta 2022 como nuevo entrenador del PSG. Uno de los movimientos más esperados en el fútbol europeo y del que se llevaba hablando mucho tiempo. El argentino, sin equipo tras su marcha del Tottenham, era uno de los técnicos más seguidos para el fútbol de élite y tras el cese de Tuchel se convirtió en el gran favorito para ocupar el banquillo.

Los retos son evidentes: continuar con el liderazgo en Francia y cumplir el sueño de ganar una Champions League. Equipo para lograrlo tiene, y más sabiendo que puede ser la última temporada en la que Mbappé defienda los colores del PSG. Con todo ello debutó con empate ante el Saint Etienne, goleó al Stade Brais y venció al Marsella en la Supercopa de Francia para sumar su primer título en París.

