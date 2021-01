Simeone: "¿Dembélé? No está confirmado, pero sí muy avanzado"

El Atlético de Madrid no pudo disputar su partido del pasado fin de semana contra el Athletic, por la borrasca Filomena, pero este martes juega el encuentro aplazado de la jornada 1 de La Liga frente al Sevilla. En la previa del duelo ha hablado el 'Cholo' Simeone.

¿Deberían haber suspendido más partidos?

"Soy partidario de que cada uno tiene responsabilidades desde donde le toca, la nuestra como entrenador es preparar al equipo en las circunstancias que nos toquen para llevar adelante la competición, todos lo intentamos con la mejor intención y hay que tomar decisiones, cada uno desde su lugar. Desde fuera es fácil opinar, pero hay que estar ahí. Nosotros tenemos que entrenar futbolistas y agradecer porque, con todo lo que ocurre en el mundo, lo que nos pasa a nosotros es mínimo.

¿Cómo llega el Atlético?

"El Sevilla viene de competir, con un ritmo de juego muy bueno, se les vio muy bien en el último partido. Siempre compiten y juegan muy bien, aprovechan su juego posicional, ir eliminando rivales para romper por las bandas gente que llega en segunda línea, muy buen juego en el medio... Hace años que compiten cada vez mejor"

Últimas horas en el Atlético

"Con las dificultades que tuvo toda la gente en sus casas. No teníamos opción de poder juntarnos ni de salir de casa. Trabajamos en casa el sábado, el domingo un grupo sí pudo entrenarse junto… No hay excusas, son circunstancias ante las que nos tenemos que adaptar. Lo más importante será mañana y lo anterior no importará en la crítica y la opinión que recibamos".

El 'Cholo' Simeone da órdenes a sus jugadores desde la banda del Wanda Metropolitano Reuters

Solo un entrenamiento de preparación

"Serán dos sesiones, porque mañana haremos otra al mediodía para terminar de afinar lo que hay que hacer, aprovechando que el partido es por la noche".

Estado del césped

"Muy bien. Se le ve muy bien, con un estado normal para poder competir y seguramente no habrá ninguna dificultad con el campo".

Trippier

"Está muy bien, con muchas ganas de jugar, enganchado como siempre. Sime (Vrsaljko) también está compitiendo muy bien con otras características y mañana decidiremos".

Fichaje de Dembélé

"Todavía no está confirmado, sí muy avanzado. Me voy a mostrar de cara al partido que me interesa mañana y cuando esté, si está, opinaré".

Llegada al entrenamiento

"Anécdotas no, pero sí la necesidad de tener creatividad para poder juntarnos y entrenar. Un gran trabajo de los empleados del campo para que estuviera disponible. Fuimos viniendo en las camionetas que nos han traído, porque las carreteras importantes están bien, pero en Madrid y en las urbanizaciones hay dificultades y hay que buscar la manera para llegar al punto de encuentro… Por suerte pudimos entrenar".

Diego Pablo Simeone, en un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Zidane y el césped del Sadar

"No estuve en el lugar del míster que opinó, así que no puedo sentir sobre lo que dijo. Mañana habrá frio, el campo se irá poniendo no tan bueno y no hay mucho más".

Julen Lopetegui

"Lo felicito por su renovación. Está haciendo un muy buen trabajo, con un estilo definido que hace sentir cómodo al equipo. Siempre ha sido así como entrenador en los equipos donde ha estado. Me gusta el Sevilla, siempre tiene un carácter especial, competitivo, se ha reforzado muy bien como siempre lo hace y tiene jugadores importantes y una plantilla muy completa. Competirán hasta el final por ganar La Liga".

Líder y tres partidos menos, ¿cómo se ve la situación?

"Sevilla".

