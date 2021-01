La RFEF obliga a un equipo juvenil madrileño a viajar hasta Badajoz en pleno temporal de nieve

Si el fútbol de Primera División está pendiente del temporal Filomena, también lo hace el fútbol base y las categorías inferiores, ya que el frío, las bajas temperaturas y las intensas nevadas que están cayendo estos días en puntos de Castilla y León, Madrid o Castilla-La Mancha dificultan y mucho los desplazamientos por carretera.

De hecho, las autoridades gubernamentales y de seguridad vial ya han advertido a la población de lo peligroso que puede ser coger el coche o realizar viajes en estos momentos, por lo que mejor es quedarse en casa y posponer esas salidas salvo que sean de una extrema necesidad.

En esta situación de duda se encontraba el equipo madrileño del CD Los Yébenes, cuyo equipo juvenil milita en la categoría de División de Honor, la cual depende de la Real Federación Española de Fútbol. Ante la situación de intensas nevadas y las recomendaciones de evitar los viajes por carretera, el club elevó una petición a la RFEF para poder suspender dicho encuentro. Sin embargo, esta no fue afectada.

Este es el escrito que nos remite el Comité de Competición de la @rfef.

Sentimos con mucho dolor que una competición no profesional esté por encima de la integridad física de las personas. https://t.co/IY3CzBTgdr pic.twitter.com/H0ei9IJU9x — C.D. Los Yébenes SB (@LosYebenesSB) January 8, 2021

"El Club ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol la suspensión del encuentro frente a La Academia CD Badajoz debido al temporal que estamos sufriendo. Ponernos en carretera supone un riesgo alto para una expedición donde incluso viajan menores de edad". Esta fue la petición realizada por el equipo madrileño, la cual ha sido rechazada por la RFEF.

"En previsión de unas condiciones climatológicas no se puede aplazar el partido hasta la fecha del mismo. Es cierto que la climatología está en unas condiciones delicadas, pero deberán esperar hasta el momento del partido para comprobar que efectivamente no está disponible el campo o bien el equipo rival no puede desplazarse, lo cual deberán comunicárselo una vez dispongan de su correspondiente certificado de dicha imposibilidad para luego las alegaciones correspondientes".

Esta fue la respuesta ofrecida por la Real Federación Española de Fútbol, que rechazaba aplazar el partido con cierta antelación para evitar así que el equipo madrileño emprendiera un viaje de ida y vuelta hasta Badajoz en las condiciones en las que se encuentran las carreteras en estos momentos.

Los Yébenes se plantan

Ante esta total falta de consideración por parte del máximo estamento del fútbol nacional, el club CD Los Yébenes ha decidido anular su viaje a pesar del comunicado ofrecido por la RFEF, por lo que su juvenil División de Honor no viajará y no jugará dicho partido.

Para dejar constancia de la tropelía sufrida, la cual ha sido muy comentada en redes sociales, el CD Los Yébenes lo ha reconocido abiertamente a través de un comunicado oficial: "El Club ha tomado la decisión de no arriesgar la vida del División de Honor en un desplazamiento que, según las Autoridades desaconsejan con acierto. Lamentamos que los intereses deportivos prevalezcan frente a arriesgar vidas de menores de edad".

|COMUNICADO OFICIAL

El Club ha tomado la decisión de no arriesgar la vida del División de Honor en un desplazamiento que, según las Autoridades desaconsejan con acierto.

Lamentamos que los intereses deportivos prevalezcan frente a arriesgar vidas de menores de edad. @rfef pic.twitter.com/uQQtVvz29s — C.D. Los Yébenes SB (@LosYebenesSB) January 8, 2021

Este mensaje ha sido lanzado contra la RFEF, que ha decidido no atender a la petición de suspender el partido, obligando así a Los Yébenes a viajar cuando, por ejemplo, la Federación Madrileña de Fútbol sí ha suspendido todos los partidos para este fin de semana dentro de la comunidad y que son de su competencia. El propio equipo de Los Yébenes se ha visto incluso obligado a suspender sus entrenamientos en los últimos días debido a las fuertes nevadas que han dejado el campo completamente impracticable y con una densa capa de nieve.

[Más información: El CSD ordena a la RFEF la admisión inmediata de un menor inmigrante en un equipo de Tenerife]