La hija pequeña de Maradona explota: "Todos esperando a que hubiera droga y alcohol..."

El resultado de la autopsia de Diego Armando Maradona ha sido una de las noticias que ha marcado la actualidad en este día previo a la Nochebuena. Las pruebas revelaron que el astro del fútbol mundial no había consumido ni alcohol, ni drogas, en los momentos previos a su fallecimiento, una cuestión que ha provocado reacciones en todo el globo, incluidas sus hijas que trataban de defender que su padre no consumió hasta el final de sus días. Eso sí, estimó que el exfutbolista estaba en "pésimo estado".

Antes de que se hiciera pública la autopsia, Gianinna, hija menor de Diego y Claudia Villafañe, explotó en Twitter, el único medio que utiliza después de que cerrara su cuenta en Instagram. "Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA", escribía la primogénita.

Maradona sufría de "cirrosis hepática, necrosis tubular aguda asociado a una patología renal crónica, miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda", señala un informe que también detectó una "insuficiencia cardíaca" en un corazón que pesaba el doble de lo normal y graves problemas en los pulmones.

No había alcohol ni drogas, pero sí psicofármacos. Fuentes de la investigación señalaron a la agencia de noticias a Télam que algunos de los psicofármacos encontrados son "arritmogénicos", es decir que producen arritmia, algo peligroso en un paciente con una cardiopatía crónica. Una cuestión que sigue dejando en el aire la investigación en torno a sus últimas horas de vida.

La expareja del 'Kun' Agüero, ante algunos mensajes ofensivos que iban llegando, tuvo que salir al paso y respondió de forma crítica también: "No debía pasar otra persona a darle la medicación que no sea la enfermera pero tenían miedo. Y fui yo. Me abrió la boca para que chequee que la había tomado. Lo incorpore solita. No tenés idea de lo que hablas. Como hija yo se muy bien quien y como fui. Y el también".

El baile de críticas hacia una de las hijas de Maradona no paró en las horas posteriores y ella siguió respondiendo cuando le acusaban de "llegar tarde". "Para nada amor. Tengo miles de charlas grabadas con Leopoldo y compañía. Porque el que avisa no traiciona. Yo se los avise a ellos y les dije que iban a ser los culpables si pasaba lo que paso", escribía en otra contestación.

Aún hay mucho que esclarecer sobre lo sucedido en esas últimas horas de 'El Pelusa' en vida. La investigación va para largo y los sucesos irán recostruyéndose hasta dar con la responsabilidad de su fallecimiento.

