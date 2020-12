Diego Costa fingió el penalti: el error de bulto del VAR que decidió el Atlético - Elche

El VAR fue protagonista este sábado en el partido entre el Atlético de Madrid y el Elche. Un penalti a favor de los rojiblancos tuvo la culpa y es que el árbitro, primero, y en la sala del VAR, luego, se equivocaron clamorosamente al señalar la pena máxima que se tradujo en el 3-1 que cerró la victoria atlética.

Diego Costa intentaba controlar un balón dentro del área del Elche, cuando cayó fulminado en un lance contra Marcone. El colegiado, inmediatamente, señaló el penalti ante la protesta de los jugadores del Elche. No tardó en formarse el habitual corrillo en torno al árbitro y mostrando la oposición de la plantilla ilicitana por la decisióm tomada.

Después de unos segundos de espera, y con Diego Costa ya en el punto de penalti esperando permiso para realizar el lanzamiento, llegó la confirmación. El VAR no rectificaba la decisión del colegiado y confirmaba la pena máxima para el Atlético de Madrid. La repetición, sin embargo, no despejó las dudas que no tuvieron los árbitros del encuentro. La toma mostraba claramente que el contacto era leve, ya que la rodilla del defensor del club ilicitano golpeaba únicamente contra el brazo del delantero hispano-dominicano.

Diego Costa lanzando el penalti ante el Elche La Liga

Costa, veterano e inteligente, se tiró al suelo buscando el penalti que el colegiado señaló. Pero, como reflejaron las imágenes del lance, el atacante rojiblanco exageró en su reacción al notar el más mínimo contacto. Tanto que parecía que el golpe lo había recibido en otra zona que no fuera el brazo. Según el reglamento, está estipulado que no se deben pitar penaltis por contactos ligeros, lo contrario a lo que sucedió en el Wanda Metropolitano.

La acción de Costa se produjo a diez minutos para el final y con un 2-1 en el marcador. El Elche, además, vivía uno de sus mejores momentos del partido arrinconando a los de Simeone. Justo unos minutos antes, de hecho, pidieron un penalti por otro leve contacto en el área rojiblanca. En esa ocasión el árbitro no lo señaló tras recibir indicaciones del VAR. En el 80' y con el 3-1 en el luminoso, el cuadro ilicitano dijo adiós a cualquier opción para sacar puntos del Wanda.

Lucas Boyé, sobre el penalti de Diego Costa: "Sinceramente no lo vi bien. Tenemos la costumbre de protestar. Pero no sé si fue penalti". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/Ts4zEaparI — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 19, 2020

Lucas Boyé, el goleador del Elche, mostró su disconformidad con la polémica acción que transformó Diego Costa. "No lo veo muy bien, pero uno tiene la costumbre de protestar. No lo veo bien, lo veré más detalladamente, indicó a los segundos de finalizar el encuentro en los micrófonos de Movistar +.

El Atlético de Madrid, tras este nuevo triunfo, se acomoda en el liderato de La Liga y recupera las sensaciones tras caer en el derbi ante el Real Madrid. Los de Simeone siguen con una única derrota en la competición doméstica y un total de 29 puntos con un partido por disputar todavía.

