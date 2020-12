5 de 10

La Juventus empató contra el Atalanta y Morata fue protagonista para mal tras 'liarla' en un contragolpe. La escena acabó con un taconazo suyo que estuvo lejos de entrar en portería. Pirlo, entrenador bianconero, no ocultó su enfado con el delantero español: "Me ha hecho rabiar, no estuvo lúcido", dijo.