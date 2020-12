Fernando Alonso: "No tengo miedo por mi regreso, el verdadero desafío es en 2022"

Fernando Alonso ya ha vuelto a subirse a un monoplaza, aunque no será hasta el 2021 cuando por fin se escenifique su regreso a la Fórmula 1. Un momento esperado por los amantes del automovilismo y también por el propio piloto asturiano, quien ha dejado claro que "el verdadero desafío es 2022".

El bicampeón del mundo de la F1 ha concedido una entrevista al diario italiano Corriere della Sera. En ella, Alonso ha asegurado que no está preocupado por su vuelta: "No estoy preocupado por nada en mi regreso. Creo que soy más maduro que nunca. Las pruebas psicofísicas muestran que estoy tan en forma como en 2010".

"He analizado la forma en cómo conducía para corregir cualquier defecto. Mi velocidad se ha mantenido intacta y las experiencias en Le Mans e Indy me proporcionaron datos muy útiles. ¿De qué tengo miedo? Quizá de un calendario con 23 carreras. Se hace pesado. Significa tener unos 20 días libres al año", ha continuado explicando el piloto.

Fernando Alonso rodando en Abu Dhabi Jose Nieto

El asturiano tiene claro lo que quiere mejorar: "Renault ha conseguido tres podios en 2020. Me gustaría mejorar eso". Aunque es consciente de que no será tarea fácil porque compiten contra "fabricantes y organizaciones muy grandes". "El verdadero desafío es 2022", ha querido dejar claro.

Otras leyendas

También ha tenido tiempo para hablar sobre otras figuras míticas del Gran Circo. Sobre Lewis Hamilton ha señalado que "tiene un coche dominante, pero es mejor que su compañero de equipo". "Siempre tiene que rendir, no se puede permitir un fin de semana malo, está en la cima de su rendimiento. Ojalá podamos luchar contra Lewis pronto. No el próximo año, pero sí pronto", ha afirmado Fernando Alonso.

De Hamilton a Vettel: "Ferrari conocía la investigación sobre el motor de 2019, sabía que no podía ganar. En estas condiciones, un campeón del mundo, y en 'casa', aumentó la presión. Después de cinco años, quedó claro que Seb no podía ser el salvador, que Lecrerc tiene más potencial. Sainz debió parecerles el piloto adecuado para acompañar a Charles".

Fernando Alonso, celebrando una victoria con Ferrari

Precisamente sobre Ferrari ha dicho que "se mueve en una dimensión diferente a cualquier otro equipo". "Otros equipos permanecen en la F1 durante 10 o 15 años y luego se van. Ferrari no puede permitírselo. No ganamos, claro, pero nos perdimos el Mundial dos veces peleando hasta la última carrera, lo digo porque nadie recuerda los segundos puestos", ha recordado.

Tampoco se ha olvidado de Michael Schumacher: "Conducía un Renault más rápido que el Ferrari y él siempre estaba ahí, luchando, atacando". "Podía hacer cosas asombrosas. Hablo de una leyenda. Podemos argumentar que Barrichello era su socio y Bottas es el socio de Hamilton. Pero las leyendas también se construyen de esta manera y es justo que se recuerden como tales", ha añadido.

Flavio Briatore

Alonso también ha echado la vista atrás para recordar el grave incidente que sufrió en 2015: "Son momentos en los que recuerdas cuál es tu profesión y qué riesgos corres. De vez en cuando, necesitamos una descarga, un despertador. Ocurrió con Grosjean en Bahréin. Jules Bianchi murió en F1 y Antoine Hubert en F2. A menudo, olvidamos lo cruel que puede ser este deporte".

Sobre Briatore, también ha hablado: "Él es mi punto de referencia, me protege y me ayuda desde que comencé mi carrera. Flavio es una buena persona, tiene un corazón enorme aunque su carácter a veces le lleva a exagerar. Pero su imagen pública no le hace justicia. Para mí es un padre, un hermano, un amigo".

