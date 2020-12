Xavi: "El talento siempre ganará, sino solo veríamos futbolistas corriendo detrás del balón"

Tan solo un futbolista español ha sido elegido entre los once mejores de la historia. O, mejor dicho, en el once titular ideal de todos los tiempos. Este no es otro que Xavi Hernández, que fue el más votado en la categoría de centrocampista defensivo. El ahora entrenador, estuvo acompañado en la medular por ilustres nombres como los de Matthäus, Pelé y Maradona.

Con motivo de formar parte del Balón de Oro Dream Team, Xavi ha hablado con France Football y ha dejado claro que el talento siempre primará sobre el físico en el deporte rey: "El talento siempre ganará. Seguirá siéndolo, simplemente porque el objeto en el centro del debate sigue siendo la pelota. Tienes que saber controlarlo y ponerlo en práctica. Se necesita talento para eso. Los talentosos siempre tendrán la oportunidad de expresarse".

"Sin eso, ya no veríamos un espectáculo, sino muchachos corriendo detrás de un balón. El espectáculo es un buen control, un disparo claro, un último pase que marca la diferencia, un buen remate, una linda lectura del juego aéreo, un lindo gesto defensivo... Todo eso es talento", ha añadido el ex del Barcelona.

También ha sido preguntado el exjugador por cómo sería si continuase jugando en la actualidad: "No creo que cambie nada en absoluto. El Xavi 2020 estaría en la misma línea que mis últimos años. Con ganas de jugar un fútbol dominante, asociación entre jugadores, visión. Yo haría el mismo trabajo".

Tiene claro que no habría cambiado, ya que su estilo y filosofía está muy marcado. Pese al avance en el juego, Xavi Hernández seguiría siendo el mismo: "El juego ha cambiado, pero no lo suficiente como para que el jugador que era no pudiera existir. Entonces yo diría que sería el mismo futbolista con una actuación similar".

Dificultades como míster

Sobre su nueva faceta como entrenador también ha hablado con el prestigioso medio galo: "Muchas veces depende de lo que quiera el entrenador. Nos centramos demasiado en el resultado. Es un proceso que no está necesariamente en consonancia con lo que quiere el espectador".

Xavi ha asegurado que ha caído la importancia del espectáculo y que se debería pensar sobre ello, ya que la afición quiere show: "Tocamos para la gente y, a veces, vemos encuentros sin ningún espectáculo. Deberíamos pensar en eso. Quieren goles, oportunidades, atractivo frente a un juego. Especulamos demasiado sobre el marcador y muchos realmente no consideran lo que su equipo ofrece al espectador".

