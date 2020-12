Ronaldo: "Me pregunto si es mejor el Zidane jugador o el entrenador"

El lunes fue el día de conocer quiénes eran los ganadores del Balón de Oro Dream Team. Una edición especial del prestigioso galardón entregado por France Football cada año porque el premio individual queda desierto en este 2020 por la pandemia del coronavirus.

En este equipo ideal de la historia del fútbol se encontraba como referencia en ataque Ronaldo Nazario. El brasileño, acompañado por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, ganó a sus competidores por el puesto de delantero centro. Aunque la polémica no ha sido su elección, sino los ilustres nombres que se han quedado fuera.

Zidane o Di Stéfano no entraron en el Balón de Oro Dream Team, aunque sí estuvieron en el segundo equipo ideal. Mientras que Sergio Ramos formaba parte del tercero y el nombre de Casillas ni siquiera apareció entre los onces de los suplentes de lujos, ya que fue superado en las votaciones por Yashin, Buffon y Neuer.

Precisamente, Ronaldo ha hablado con France Football después de haber sido incluido en ese mejor once de la historia. El brasileño ha revelado quién fue su primer modelo: "Marco van Basten, seguro. Desde muy joven vi el fútbol italiano y presté especial atención a este jugador".

"Maradona y Cruyff, también. Y Zico, claro, porque jugaba en el Flamengo y yo era aficionado de ese equipo. Traté de sacar algo de todos y, en última instancia, puedo decir que estoy orgulloso de la carrera que he hecho", ha añadido Ronaldo Nazario en el medio galo.

Él es el gran '9' de todos los tiempos, pero no ha dejado de incidir en que también jugó en otras posiciones: "A veces jugaba como segundo delantero, pero siempre me vi en punta. Es así. Tal vez podría haber jugado en la posición de 10, pero siempre preferí estar cerca del área, donde sabía que era el más peligroso. Estaba tan enamorado de mi posición de 9...".

Sobre Zidane

El brasileño también ha sido preguntado por la figura de Zinedine Zidane. Y ha lanzado una pregunta que él no sabe responder. "Zizou ha sido el mejor jugador con el que he entrenado y jugado. Y ahora se convierte en entrenador y gana tres Champions seguidas. Por eso hoy me pregunto: ¿quién es mejor? ¿El Zidane jugador o el Zidane entrenador? No puedo responder", ha finalizado el astro que militó en equipos como Real Madrid, Barcelona, Milan o Inter de Milán.

