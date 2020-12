Fernando Alonso: "Volver a subirse al podio y saborear el champán de nuevo sería fantástico"

Este 2021 será muy especial para los amantes de la Fórmula 1 y, sobre todo, para los seguidores de Fernando Alonso. El piloto español regresa al Gran Circo y ha hablado en El Larguero de la Cadena SER sobre su vuelta. El bicampeón del mundo con Renault ha sido muy sincero al asegurar que lograr un podio a lo largo de la temporada ya sería todo un éxito para él.

Volver a subirse a un monoplazo

"No he dejado de sentirme piloto nunca, ni cuando corría en Le Mans o en el Dakar. Ha sido emocionante volver, con muchísimos recuerdos y es bonito ver cómo los mecánicos tratan los monoplazas como su juguete. Ahora toca disfrutar de cómo ha ido cambiando la conducción".

Reacción de Hamilton

"Sí, la vi. Ha sido una sensación generalizada en el paddock".

Alpine, una "marca atractiva"

"Es una marca atractiva para el motor y como súper aficionado a los rallies y aficionado a Carlos Sainz, mi padre también tuvo un Alpine azul y qué pena que no lo haya guardado".

Fernando Alonso, con el R25 de Reunalt Reuters

Objetivo para la temporada en la F1

"El objetivo está claro 2021 año de preparación, de integración con el equipo. Algún podio sería fantástico, pero en 2022 con el cambio de reglamentación, soñamos con ganar y estar arriba otra vez".

El reto del año

"No tengo ninguno en cuanto a posiciones, aunque estaría muy bien subirse al podio. Saborear el champán de nuevo sería fantástico".

Momento complicado de Ferrari

"Ha sido la sorpresa. Nadie se lo hubiera esperado, aunque tuvieron alguna polémica y alguna investigación en el motor. Se intuía que a raíz de aquello podía sufrir, pero lo que encontraron fue muy grande o se han perdido algo en el coche. El año que viene será de los equipos que más mejore, porque si tocas fondo es más fácil reconstruir".

Segunda parte de su miniserie

"Llevo diez días en Abu Dhabi y antes en casa con tres personas de Amazon Prime aquí conmigo permanentemente. Ahora tengo miedo hasta de lavarme las manos. La idea es llegar justo hasta el primer gran premio: la preparación, la puesta a punto, la vuelta a la F1… Va a ser más interesante que la primera, porque, a diferencia de las otras categorías, la F1 tiene algo de secreto".

Fernando Alonso con el Renault R25 RENAULT F1

Sexto mejor de la historia

"Es un deporte un poco egoísta. Todos pensamos que somos un poco más que los demás y tenemos un punto competitivo, pero he notado mucho respeto. Incluso en lo que he hecho fuera de la Fórmula 1: la resistencia, Le Mans, Daytona… Quizá he recibido un cariño y un respeto extra".

Recelos por su regreso al Gran Circo

"De momento, bien. En marzo alguno dirá que mejor que no hubiera vuelto porque nos va a morder ahí el tobillo".

Sainz no puede subir al Ferrari y él sí al Renault

"No sé lo que dice el reglamento, pero no le doy mucha importancia, porque lo que he corrido con el coche de 2018 me va a ayudar más que este test. De hecho, no fue una petición a la FIA. También se dice que Ricciardo no puede conducir para McLaren, pero es que tiene contrato con Renault y que McLaren no está ni en el test. Así que no sé dónde está la polémica".

¿Posibilidad de un doble podio español en 2021?

"Es imaginable. Hay carreras locas y con 23 en el calendario, va a ver seis o siete en que alguien pescará. Y será un sueño que subamos los dos al podio. Espero estar delante de Carlos en el 2022, pero el año que viene si él queda delante, no pasa nada".

