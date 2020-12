La plantilla del Barça acepta la adecuación salarial, pero sin unanimidad

Buenas noticias para el futuro del Barça. El club azulgrana ya cuenta con el visto bueno de la plantilla para sacar adelante la adecuación salarial. Una reorganización de los sueldos de los jugadores que salvarán 122 millones de euros esta temporada y otros 50 'kilos' que serán repartidos en las próximas tres campañas. La parte negativa es que ni en el vestuario azulgrana ha habido unanimidad, aunque sí una amplia mayoría que ha aceptado la medida.

El FC Barcelona anunció el pasado 27 de noviembre que se había alcanzado un principio de acuerdo con los jugadores. Unas arduas negociaciones que continuaron a pesar de que estaban fuera del plazo marcado y que, pese a todo, llegaron a un punto de entendimiento. En menores términos que los previstos y necesarios, pero que suponían todo un impulso para la Gestora que dirige el club hasta las próximas elecciones.

La propuesta aceptada por los jugadores y que se fijó en ese preacuerdo supone redistribuir 122 millones de euros de los salarios de esta temporada. Unas cantidades que serán abonadas en otros años y que, al fin y al cabo, supondrán una cierta presión para la nueva Junta Directiva. A esa cantidad hay que sumarle otros 50 millones de euros que, según anunció el FC Barcelona, hacían referencia a tema de variables de los jugadores. En este caso, se abonarán en los próximos tres años a los jugadores afectados.

Cabe recordar que el Barcelona, en un primer momento, quería alcanzar los 190 millones de euros en la adecuación salarial. Propuesta que no gustó en el vestuario y que, en parte, influyó en el hecho de que no se cerrara ningún acuerdo en los plazos previstos. La Gestora, el día en el que anunció que no se había alcanzado el pacto con el vestuario, subrayó su esperanza para que en futuras fechas se sacara adelante la medida, tal y como ha acabado ocurriendo.

Carles Tusquets y las oficinas del Barça en un fotomontaje

Ya hace unos días, cuando confirmaron el principio de acuerdo, hablaron de "un hito de gran trascendencia para reconducir la situación económica actual" y que respondía al "interés y preocupación con que todo el barcelonismo" había seguido las conversaciones entre las partes implicadas. AFE, sindicato de fútbol, ha estado presente también en las negociaciones para facilitar el proceso y representar a los jugadores.

La adecuación salarial permite hacer frente a una delicada situación económica que, tanto por la gestión del equipo de Bartomeu como por la crisis generada por la Covid-19, hizo que el Barcelona acabara con pérdidas en el último ejercicio y malos presagios para los meses posteriores. Y es que, pese a los rumores, desde la cúpula de la entidad ya se ha destacado que no se puede pensar en fichajes.

Primeros "sí"

La adecuación salarial no gustó en el vestuario. Por ello, se creó cierta división tras la propuesta de Bartomeu. Cuando se hablaba de esa diferencia de bandos, el por entonces presidente consiguió cerrar varias renovaciones con contratos de larga duración, altas cláusulas y, muy importante, la comentada adecuación salarial que se estaba intentando negociar por otra parte con la plantilla. Piqué, peso pesado del Barcelona, fue uno de los que dio el visto bueno a esa operación.

[Más información - Sergio Ramos, Benzema, Marcelo y 5 madridistas más, nominados al mejor once del año]