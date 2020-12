Balotelli, fichaje del Monza de Berlusconi y Galliani

Mario Balotelli tiene nuevo equipo. Después de varias semanas especulándose cuál podría ser su club de destino, este lunes se ha revelado que jugará en el Monza de Berlusconi y Galliani. El delantero cobrará por seis meses un sueldo fijo de 500.000 euros.

A este montante se podrían añadir dos bonus que elevarían, y bastante, ese medio millón de euros. Uno de ellos es el número de partidos disputados por el futbolista, mientras que el otro va condicionado a que el Monza consiga ascender a la Serie A para la próxima temporada.

Galliani ha hablado sobre su llegada: "Para Mario es el último tren, ha renunciado a un buen contrato en Brasil para venir, pero se lo he dicho, le he dicho que esta es la ultimísima". "Le queremos mucho, es un jugador con unas cualidades físicas y técnicas para haber dado mucho más, tiene solamente 30 años, no entendemos por qué no puede funcionar", ha añadido el administrador delegado del Monza.

El delantero no juega desde el pasado mes de marzo. Durante el parón por la pandemia, el Brescia decidió cortar su vinculación con Balotelli por los escándalos que protagoniza el jugador. Esto conlleva que desde el Monza se cree una incóngnita sobre cuándo podrá estar a nivel competitivo 'SuperMario'.

Tal y como ha informado La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola, agente de Mario Balotelli, ha renunciado a llevarse una comisión por el fichaje del futbolista por el Monza. El representante ha sido recientemente protagonista por el avance de la entrevista que ha concedido a Tuttosport, en la que ha hablado de Pogba, Ibrahimovic...

Comunicado íntegro

"Para reforzar el Monza llega Mario Balotelli, que firmó contrato hasta el 30/06/2021. El delantero número 45 es el jugador italiano en activo que tiene más goles con la selección nacional, 14, en 36 apariciones. También marcó el gol decisivo en la última victoria de Italia en la Copa del Mundo, Italia - Inglaterra 2-1 el 14 de junio de 2014. Cuenta con 141 apariciones con 52 goles en la Serie A y 36 partidos de la Champions League con 10 goles.

Nacido en Palermo el 12 de agosto de 1990, creció en el Sector Juvenil de Lumezzane, donde debutó a los 15 años en la Serie C. En el verano de 2006 se trasladó al Inter con quien ganó el Primavera Scudetto como protagonista, y en la temporada 2007/2008 debutó en la Serie A a los 17 años, incorporándose definitivamente al primer equipo que ganó el Scudetto.

Dejó a los nerazzurri en el verano de 2010 tras ganar dos Scudetti más, una Champions League, una Copa de Italia y una Supercopa de Italia, con 86 partidos y 28 goles. Luego viene la experiencia en Inglaterra con el Manchester City, donde en tres temporadas suma a sus ricos palmarés una Premier League, una FA Cup y un Community Shield: 80 sus apariciones con el City con 30 goles.

Silvio Berlusconi y Adriano Galliani lo llevaron de regreso a Italia en enero de 2013, y ayudó a llevar al Milan a la Champions League al anotar 12 goles en la liga. Tras un año y medio en los rossoneri, con 26 goles marcados en la Serie A, y una nueva experiencia de prestigio en Inglaterra, con el Liverpool, en enero de 2016 regresó a Milán, donde también fue entrenado por Cristian Brocchi, que ahora se encuentra en Monza junto con el excompañero de equipo del AC Milan Prince Boateng.

De 2016 a 2019 enriquece su currículum con la experiencia en Francia, primero en Niza y luego en Marsella: con 41 goles se convierte en el segundo mejor goleador italiano de la historia de la Ligue-1 En agosto de 2019 fue recibido de nuevo en la Serie A: jugó 19 partidos en Brescia y marcó 5 goles. Balotelli es uno de los 7 futbolistas que desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha cuenta con al menos 20 goles en 3 de las 5 mejores ligas europeas.

¡Bienvenido Mario!".

