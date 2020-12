Lopetegui: "Cuando suena el himno de la Champions todos tienen que estar con las orejas tiesas"

El Sevilla ya es equipo de los octavos de la Champions League, pasa a la siguiente ronda como segundo después de perder ante el Chelsea, pero todavía le resta un partido para finiquitar la fase de grupos de la máxima competición continental. El duelo de la sexta jornada es ante el Rennes, que ya se ha despedido de Europa a las primeras de cambio.

En la previa del encuentro entre el Rennes y el Sevilla, Julen Lopetegui no ha ocultado que jugar la Champions es especial para todos. "Cuando suena esa musiquita todo el mundo tiene que estar preparado y con las orejas tiesas", ha asegurado el vasco ante los medios de comunicación.

El conjunto hispalense cuenta con dos bajas importantes para el partido. Munir y Jesús Navas se lesionaron en la derrota del Sevilla frente al Real Madrid, por lo que habrá rotaciones. Junto a Lopetegui, ha comparecido en rueda de prensa Gudelj, quien ha asegurado que hay ganas de reivindicarse.

Julen Lopetegui, en el partido del Sevilla ante el Rennes de la Champions League Reuters

Partido ante el Rennes

"Esto es la Champions y cuando suena esa musiquita todo el mundo tiene que estar preparado y con las orejas tiesas. Porque el rival va a querer hacer lo mismo. Pese a que no les han salido las cosas como esperaban fueron uno de los mejores equipos de Francia la temporada pasada. Tenemos la ilusión de hacer un buen partido ante un rival que nos exigirá mucho".

Malos resultados

"Nosotros siempre pensamos en lo que nos viene, porque jugamos cada tres días en un escenario excepcional. Ahora toca el Rennes en la Champions. Solo podemos mirar para adelante. Para atrás sólo se puede mirar para mejorar lo que hacemos".

Rotaciones ante el Rennes

"A Rennes han venido todos los disponibles. No hemos dejado fuera a ningún jugador que pudiera venir, los que no lo han hecho no estaban en condiciones. Haremos el once que entendamos más interesante para el partido".

Lesionados

"Es complejo tomar decisiones. Ante el Real Madrid perdimos a Munir y a Jesús Navas, aunque este segundo esperemos que sea para muy poco tiempo. Es el escenario que hay este año y no es sencillo gestionarlo. Lo hacemos pensando en el bien del equipo. Las rotaciones de han convertido en una obligación más que en una elección. Y no las llamaría rotaciones sino gestión de recursos".

Gudelj

Motivación

"Lo afrontamos como todos los partidos porque queremos ganar siempre, como debe ser en el fútbol profesional. Y esta vez lo vamos a hacer igual".

Opción para reivindicarse

"Cuando ganamos un partido no nos quedamos pensando en la victoria y cuando perdemos igual. Nos concentramos en el Rennes y vamos con todo ante un equipo difícil. Tienen mucha calidad y querrán demostrar por qué están en la Champions".

Rennes

"Esperamos a un equipo con calidad, porque tiene a jugadores muy bueno. Recuperan futbolistas respecto a los que vinieron a Sevilla, así que vamos a tener que dar nuestra mejor versión".

