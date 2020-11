Luis Suárez sigue dando positivo en coronavirus antes del Atlético de Madrid - Bayern Múnich

Simeone todavía no sabe si podrá contar o no con Luis Suárez. El delantero ha vuelto a dar positivo en coronavirus y con este resultado no puede entrenarse junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, su presencia en el partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich todavía no está descartada.

Este mismo martes, día que se disputa el encuentro de la jornada 5 de la Champions League, el futbolista se va a someter a una nueva prueba PCR. Tal y como dicta el protocolo de la UEFA, si en el test de este 1 de diciembre da al fin negativo, 'El Cholo' podrá contar el ariete uruguayo para la visita del actual campeón de Europa.

El duelo ante el Bayern Múnich es vital para los intereses del Atlético de Madrid en la máxima competición continental. Lo cierto es que el conjunto colchonero está notando la baja de Luis Suárez, en especial en la Champions League, en la que todavía no tienen ni mucho menos el pase a los octavos de final asegurado.

Positivo con Uruguay

Fue durante el parón de selecciones de noviembre cuando Luis Suárez dio positivo en coronavirus. De la concentración de Uruguay salieron varios integrantes de la misma infectados, y por este motivo el delantero charrúa se ha perdido el duelo contra Brasil, así como el partido ante Barcelona, Lokomotiv de Moscú y Valencia.

Simeone y Luis Suárez durante un partido del Atlético EFE

Especialmente sensible fue su baja ante el Barça. Ese duelo habría sido el primero en el que el uruguayo se enfrenta a su exequipo, en el que hubiese vuelto a verse las caras con los que fueron sus compañeros hasta el pasado verano y, en especial, con su buen amigo Leo Messi.

Al habla Suárez

En Punto Penal, el propio Luis Suárez habló sobre el positivo: "Reconocer y pedir perdón, pero el contagio no viene por la foto. Es del sábado noche, al aire libre. Es un segundo. No estábamos así. Es un tema menor, pero no todos estaban tomando mate. Eran las ocho de la noche ya".

"Hay mucha gente que está hablando, que está criticando, pero nosotros también tenemos que reconocer el error. Reconocemos nuestra parte y si tienen que hablar con nosotros, reconocemos el error por la multa que se nos va a poner, que no está confirmada. Los capitanes somos conscientes, nos haremos cargo nosotros porque la responsabilidad fue nuestra", añadió el delantero.

