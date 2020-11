El Valencia resucita a tiempo en Mendizorroza y consigue rescatar un punto ante el Alavés

Deportivo Alavés y Valencia terminaron firmando las tablas en un partido extraño, de rachas y en el que ambos equipos tuvieron buenos momentos, más por empuje y ganas que por fútbol. El Alavés salió muy enchufado y consiguió hacer daño a balón parado a los valencianistas, que se vieron con 2-0 abajo en el primer cuarto de hora [Deportivo Alavés 2-2 Valencia CF: Narración y estadísticas].

Sin embargo, en la segunda mitad consiguieron mostrar una cara mejorada, con más actitud y ganas y se fueron arriba en busca del milagro. Finalmente, los goles de los canteranos Manu Vallejo y Guillamón terminaron salvando los muebles en cierta medida en un encuentro que estaba totalmente perdido.

Tosco partido el vivido en Mendizorroza entre dos equipos más preocupados de pelear y no encajar que de proponer algo vistoso en ataque. Ni Alavés ni Valencia supieron llevar el mando del encuentro y se alternaron varios golpes con los que intentar tirar al rival en la lona, pero sin el convencimiento suficiente.

El equipo de Pablo Machín comenzó el partido muy metido, de forma intensa y arrollando a un Valencia que no se había enterado de lo que estaba pasando sobre el césped. Los babazorros abrieron muy pronto la lata, en el minuto 2, gracias al gol de Ximo Navarro en la salida de un córner. La pizarra de Machín funcionó a la perfección y el jugador del Alavés remató completamente liberado en el primer palo. Disparo con el interior, abierto, haciendo imposible la estirada de Jaume y 1-0.

Casi sin darse cuenta, el Valencia ya se situaba por debajo en el marcador. Los de Javi Gracia habían salido fríos como si el partido no fuera con ellos. El parón de selecciones y la victoria contra el Madrid parecían haber sumido a los valencianistas en un profundo letargo del que no se querían despertar. Pocos minutos después, de nuevo a la salida de un córner, los alavesistas rozaron el segundo.

Sin embargo, el nuevo tanto de los locales no se hizo esperar mucho y es que en el minuto 16, conseguían perforar de nuevo la meta de Domenech. Un gran internada por la banda derecha terminó con un claro penalti de Guillamón que el colegiado no dudó en señalar. Lucas Pérez tomó la responsabilidad y no falló. Disparo potente, preciso y colocado cerca del poste ante el que Jaume, que adivinó el lado, no pudo hacer nada.

Casi sin haber salido del vestuario el Valencia ya había encajado dos duros golpes al mentón que le tenían al borde de la rendición. El Alavés había salido mejor plantado y tenía por delante el plan soñado. Podían encerrarse a trás, buscar su solidez defensiva y aguantar una renta que era de dos goles. Sin embargo, pecaron de conformismo ante un Valencia herido de muerte.

Poco a poco, los de Gracia se fueron desperzando y dejándose ver por la meta rival, aunque sin crear peligro. Por lo menos, ya habían salido de la cueva. Una falta lejana de Wass que se marchó desviada por poco fue el mayor acercamiento de toda la primera mitad de un Valencia que se guardaba lo mejor para el segundo tiempo.

Guillamón persigue a un rival La Liga

En la segunda parte, el Valencia salió mejor, mostrando otra cara, al menos con más actitud. El fútbol seguía brillando por su ausencia en ambos equipos, pero el club che era quien tenía las urgencias. En el minuto 50 llegó una buena ocasión por los visitantes. Pase en profundidad de Kang-In Lee a Denis Cheryshev que se plantaba solo delante de Pacheco. Sin embargo, el jugador ruso estaba demasiado escorado y al driblar a meta, su lanzamiento se fue contra el lateral de la red. Por lo menos ya avisaban.

El Valencia despierta

Ya en el minuto 60, Kevin Gameiro, muy fallón de cara a gol durante todo el partido, dispuso de un buen acercamiento con un lanzamiento desde dentro del área. Sin embargo, no eligió bien la superficie de golpeo y no consiguió dirigir bien el lanzamiento, que terminó estrellándose contra el cuerpo de un Pacheco que casi solo tuvo que estar ahí para pararlo. Pelotazo al cuerpo de libro.

El Alavés casi no había creado peligro desde que metiera el segundo gol y se dejó ver en una acción aislada en el minuto 70. Saque de falta lateral que Laguardia controló solo dentro del área y que aprovechó para batir a Jaume. Parecía el tanto definitivo, pero el VAR actuó y lo anuló por claro fuera de juego. Este fue el último aviso que necesitó el Valencia para despertar.

Tan solo unos minutos más tarde llegó el primer tanto de los valencianistas, obra de Manu Vallejo. El canterano, solo en el corazón del área, aprovechó un pase de la muerte de Gameiro ante la salida de Pacheco para recortar diferencias. Carles Gil había iniciado la fugada con un balón interior sublime. El Valencia comenzaba a creer en la remontada.

Los de Javi Gracia se lanzaron a por el empate y en una falta frontal botada por Carles Gil, Hugo Guillamón conectó un sensacional testarazo ante el que nada pudo hacer Pacheco. Los jugadores del Alavés no se lo podían creer. 60 minutos manteniendo su renta sin apuros y en tan solo 5 habían perdido casi el encuentro. Un verdadero desastre, pero poco más se podía esperar al encerrarse atrás durante tanto tiempo.

En ese momento, el Valencia se sintió con fuerzas de ir a por gol que culminase la remontada, y con más corazón que cabeza se lanzaron arriba. Dispusieron de ocasiones claras, como un mano a mano de Kevin Gameiro tras una cabalgada sensacional de Guedes, pero el delantero francés, solo ante Pacheco, la mandó a las nubes. Ya en las postrimerías de un partido que se alargó más allá del 98, Manu Vallejo dispuso de una última oportunidad, pero Pacheco detuvo su intento cuando intentaba superarle con una valesina por arriba. Al final, reparto de puntos en Mendizorroza con Alavés agazapado y pidiendo la hora y con un Valencia que terminó al ataque, pero sin orden.

Deportivo Alavés 2-2 Valencia

Alavés: Pacheco, Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Jota (Manu García, 55'), Battaglia, Pina, Rioja; Lucas Pérez (Borja Sainz, 72') y Joselu (Guidetti, 72').



Valencia: Juame Doménech, Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayà (Lato, 94'); Musah, Carlos Soler, Racic, Cheryshev (Manu Vallejo, 57'), Kang In Lee (Guedes, 57'); y Gameiro.



Goles: 1-0, 3' Navarro. 2-0, 16' Lucas Pérez, de penalti. 2-1, 73' Manu Vallejo. 2-2, 78' Guillamón.



Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Mostró tarjeta amarilla al local Lejeune (37') y los visitantes Guillamón (53')



Incidencias: partido de la décima jornada de LaLiga Santander disputado sin público en el estadio de Mendizorroza de Vitoria. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género; de Tomás Juarros, exdirectivo del Deportivo Alavés; de Guillermo Fernández Bernal, exjugador del Deportivo Alavés; y de Juan Cruz Sol, exjugador del Valencia.