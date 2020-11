Por qué Euskadi jamás será Gibraltar y no tendrá selección independiente

La Federación Vasca de Fútbol no renuncia a ver algún día a la selección de Euskadi competir a nivel internacional. El debate se ha vuelto a encender esta semana tras el segundo partido del conjunto autonómico con Javier Clemente a los mandos y las palabras de Luis Mari Elustondo, presidente de la federación. Pero, ¿hay posibilidades reales de ver a corto plazo a la 'tricolor' compitiendo a nivel UEFA y FIFA?

"Parece que hay un preacuerdo entre los gobiernos vascos y central para abrir la presencia de selecciones deportivas vascas en el ámbito más oficial y a nivel internacional", dijo Elustondo. Unas palabras que el día después tuvo que corregir él mismo: "No hay preacuerdo con el gobierno para que Euskadi participe en torneos internacionales". Y se justificó: "Me he expresado mal, lo lamento", dijo.

Lo único acordado data de la investidura de Pedro Sánchez. PSOE y PNV pactaron, entre otras cosas, un punto que tenía que ver con esto para "abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural", decía. Es decir, promocionar tanto las federaciones deportivas como las selecciones vascas en el extranjero. Pero de ahí a la oficialidad hay un paso muy grande.

Y es que tanto la FIFA como la UEFA son bastante claros en este aspecto, tal y como queda reflejado en los Estatutos de ambos. En los de la UEFA se estipula que la membresía de dicho órgano esta reservada a "aquellas federaciones nacionales de fútbol situadas en el continente de Europa basadas en un país que es reconocido como un estado independiente por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas".

La FIFA, además, obliga a tener el permiso de la federación nacional en cuestión y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no contempla en ningún caso la 'separación' de Euskadi para competir por su cuenta. UEFA y FIFA deberían cambiar sus Estamentos para dar cabida al sueño vasco.

Está el ejemplo de Gibraltar, que obtuvo el permiso de la Federación Inglesa (FA) para pasar a competir de forma independiente, pero su caso alberga diferencias que invalidan, por ahora, el sueño vasco.

El TAS y Gibraltar

En 2013 se aprobó la inclusión de Gibraltar en la UEFA con la única oposición de España y Bielorrusia. Luego, en 2016, entró en la FIFA y desde entonces ha disputado la fase de clasificación al pasado Mundial (2018) y a la Eurocopa, así como participa actualmente en la Liga de Naciones. Pero todo viene de una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de agosto de 2011 que obligaba a la UEFA a incluir como miembro al territorio gibraltareño.

Gibraltar comenzó su lucha por entrar en la UEFA en 1997. Aquel año hizo su primera solicitud y no fue hasta 2001 cuando entró en vigor la normativa UEFA que detallaq ue sólo podrán optar a entrar como nuevos afiliados los Estados reconocidos por la ONU. Gibraltar siguió alegando y el TAS, finalmente, dio la razón al Peñón, confirmando que el hecho de que hubieran presentado su solicitud antes de la existencia de la regulación al respecto era un resquicio válido para su ingreso.

La Federación Vasca dio su primer paso para alcanzar la independencia deportiva en 2018. Tras una votación con 43 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, se aprobó un texto que manifestaba "la voluntad" de la federación, "en representación del fútbol vasco" y "de consecución de oficialidad internacional de sus selecciones representativas", la solicitud formal para "la integración directiva" en las organizaciones como la UEFA y la FIFA, rectoras del fútbol europeo y mundial.

No es suficiente y de poco vale la predisposición del Gobierno para 'promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural'. Tampoco vale "tener paciencia" e "insistir", como dijo Luis Mari Elustondo en su intervención del martes antes de retractarse un día más tarde. La UEFA, la FIFA y la RFEF son contundentes en este aspecto y el sueño de la Federación vasca, por ahora, es solo eso, un sueño.

