Luis Alberto estalla contra la Lazio: el club compra un avión y el jugador denuncia impagos

La Lazio no atraviesa sus mejores momentos. El equipo italiano se ha visto golpeado por la Covid-19 como la gran mayoría de clubes, sobre todo en Italia. Las cuentas de la entidad, además, también han sufrido un duro varapalo. Y, por si fuera poco, hay cierto malestar en la plantilla por problemas de impago. Luis Alberto, delantero español del conjunto romano, lo ha denunciado públicamente.

Su enfado ha llegado durante un directo en Twitch, la plataforma de moda entre todos los aficionados a los videojuegos y en pleno auge entre los futbolistas. Luis Alberto se encontraba en medio de una partida del FIFA y, ante una pregunta sobre la última adquisición de la Lazio, llegó su tajante respuesta que captó Corriere dello Sport.

Y es que, según denuncia Luis Alberto, mientras la Lazio hace gala en redes sociales de la compra de un nuevo avión para la plantilla, publicando varias imágenes y sacando a relucir su nuevo medio de transporte, los jugadores del conjunto italiano parecen no estar recibiendo la cantidad de salario que merecen. El español así lo ha hecho saber.

🤩 𝔸𝕝 𝕔𝕚𝕖𝕝𝕠, 𝕒𝕝𝕝’𝕒𝕢𝕦𝕚𝕝𝕒 𝕔𝕙𝕖 𝕟𝕖 𝕖̀ 𝕣𝕖𝕘𝕚𝕟𝕒, 𝕘𝕦𝕒𝕣𝕕𝕒𝕧𝕒𝕟𝕠 𝕚 𝔽𝕠𝕟𝕕𝕒𝕥𝕠𝕣𝕚 𝕢𝕦𝕒𝕟𝕕𝕠 𝕤𝕔𝕖𝕝𝕤𝕖𝕣𝕠 𝕚𝕝 𝕟𝕠𝕤𝕥𝕣𝕠 𝕤𝕚𝕞𝕓𝕠𝕝𝕠 𝕚𝕝 𝟡 𝕘𝕖𝕟𝕟𝕒𝕚𝕠 𝟙𝟡𝟘𝟘#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/1y1shjeVj7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 13, 2020

Primero en Twitch, donde fue tajante: "¿El avión? Sí, pero podrían pagarnos. Compran cosas y no nos pagan", recoge el periódico italiano. Y, por si quedaban dudas, repitió su denuncia en su cuenta oficial de Instagram. Allí Luis Alberto, por medio de una historia en negro, calificaba como "muy bonito todo" y lanzaba una pregunta: "Pero, ¿cuándo cuidamos lo de dentro? Aparentar...".

Unas duras palabras que seguro tendrán respuesta, bien del resto de sus compañeros o por parte del club. El parón de selecciones, eso sí, retrasará la reacción que podría producirse en caso de tener un partido de Liga próximamente. La Lazio acumula tres victorias, dos empates y mismas derrotas en la competición italiana, encontrándose en la zona media de la tabla. En Champions League, sin embargo, pelea por la primera plaza con el Dortmund.

El tiempo dirá si estas complicaciones internas acaban pasando factura en los resultados deportivos, aunque por el momento no lo parece. En diciembre, según permitió la propia liga italiana, todos los jugadores deberán haber cobrado la cantidad prevista desde un principio para noviembre. El límite se para abonar esos pagos se ha atrasado un mes y, mientras tanto, la Lazio ha adquirido un avión.

Silva se salva

El conjunto italiano ya fue protagonista durante el verano. David Silva abandonó el Manchester City y buscaba un nuevo reto. La Lazio negoció con él y en el club italiano daban por cerrada su incorporación. Sin embargo, el jugador no había trasladado esa intención: "Me enteré del traspaso de David Silva la Real Sociedad. Tengo un gran respeto por el futbolista pero no por la persona". Con el tiempo, el jugador canario, que ahora triunfa en la Real, acertó alejándose de la entidad.

