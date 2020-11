'Tata' Martino rompe su silencio para desmentir a Zubizarreta por el 'caso Messi'

La paz sigue sin llegar al entorno de Leo Messi. El delantero argentino ha pasado un verano repleto de tensión por su petición de abandonar el Barcelona y, tiempo después, su respeto con los entrenadores del club catalán vuelve a estar en entredicho. El 'Tata' Martino ha sido el último en sumar nuevas declaraciones al caso.

El que fuera técnico del Barça entre 2013 y 2014 ha querido romper su silencio tras las revelaciones realizadas por Andoni Zubizarreta. Quien fuera director deportivo del club azulgrana aseguró recientemente que el técnico había sufrido la mano dura de Messi. Según desveló en El País, Martino le llegó a decir a Messi que si llamaba "al presidente", sería cesado. "No hace falta que me lo demuestre todos los días". Unas palabras que generaron gran controversia y que pusieron a Messi bajo el foco.

Días después, el propio Martino ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Zubizarreta. Y lo ha hecho desmintiendo al exdirigente culé, dejándole complétamente solo en sus palabras. El entrenador argentino ha dejado claro que "nunca" expresó "esas palabras". "Y, en todo caso, si yo tuviera algo que decir ahora o antes se lo hubiera dicho al futbolista", ha asegurado a Telemundo Deportes.

Zubizarreta. Foto: om.net

El exentrenador del Barcelona ha insistido en que de su "boca nunca salieron esas palabras" y, por ello, no tiene "nada que decir al respecto". Y es que Martino llevaba tiempo en silencio, alejado de polémicas, y así quiere seguir.

"Desde que me fui del Barcelona y desde que me fui de la selección de Argentina no doy nota ni en España ni en Argentina, con lo cual es muy difícil que lo haya podido decir públicamente", ha espetado. En cualquier caso, ese supuesto encontronazo con Messi "es una cuestión del pasado" de la que "no viene al caso hablar".

"Las cosas las debemos de hablar y decir en el momento, después no tienen validez", ha criticado. Martino ya se expresó "públicamente y no hay nada que cambie" su opinión. "Para mí, teniendo 14 años como entrenador, llegar ahí fue un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba a ser llegar al Barcelona", ha sentenciado en dichas declaraciones. Ya hace unos meses calificó su estancia en el Camp Nou como una de las peores de su carrera.

Setién, contra Messi

La relación de Messi con los entrenadores siempre se ha puesto en duda. Se ha acusado al argentino de dirigir tanto los fichajes como la organización de la plantilla. Y eso, obligatoriamente, pasa por estar por encima de las decisiones del entrenador.

Recientemente, se desveló uno de los enfrentamientos que tuvieron Messi y Quique Setién. El técnico nunca llegó a conectar con el vestuario y en uno de los momentos más delicados del Barcelona se las tuvo que ver con Messi. "Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta", le llegó a decir Setién a la estrella argentina en el vestuario de Balaídos.

A estas polémicas se suman las últimas por su estado de forma. Messi no termina de arrancar y su actuación en El Clásico o en la última jornada de Champions le han llevado a ser protagonista una vez más. Koeman le defiende, aunque el entrenador no ha negado que pueda estar pasando un mal momento. Este fin de semana, Messi volverá a estar bajo los focos antes del parón por selecciones.

