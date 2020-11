El mensaje de Nadal a su tío Toni tras unirse a una candidatura para presidir el Barça

Toni Nadal dará el salto al fútbol. El tío y exentrenador de Rafa ha confirmado su participación en una de las candidaturas que aspira a presidir el FC Barcelona. Una noticia que se venía rumoreando en las últimas semanas, pero que se ha convertido en un hecho con declaraciones del propio 'fichaje'.

Toni irá junto a Víctor Font, quien aspira a hacerse con el mando del conjunto catalán en las próximas elecciones. El balear ya era socio azulgrana, y de ahí que haya destacado que sea un "honor" poder dar ese salto. "Estoy ilusionado por aportar cosas al Barça", ha espetado minutos después de confirmarse la noticia. Sin embargo, una de las reacciones que más se estaban echando en falta era la de su sobrino y ferviente aficionado del Real Madrid.

Nadal se estaba preparando para los cuartos de final del Masters 1000 de París. De ahí que sus palabras se hicieran esperar hasta que finalizara el encuentro. Después de sufrir, pero finalmente ganar a su compatriota Pablo Carreño, el reciente campeón de Roland Garros ha dejado de lado las rivalidades futbolísticas y ha mandado todo su apoyo a su tío Toni.

El de Manacor ha defendido que "cada uno elige sus caminos". Pero que, pese al cambio, no tiene ninguna duda de que "será una buena oportunidad" para su tío. "Le deseo todo lo mejor, es tío mío y una persona muy cercana", ha subrayado. "Por todo el aprecio que le tengo le deseo que le vaya de la mejor manera posible", ha afirmado Rafa Nadal.

El tenista hasta le ha mandado un consejo de cara al futuro. Y no es otro que el de retener a Leo Messi. Si horas antes Toni defendía que no podía ser "que el mejor del mundo esté descontento y quiera marcharse", Rafa ha apoyado su idea: "Sería un gran error". Perder al argentino no entra en los planes. Es más, el objetivo, según Rafa, tiene que ser "crear un equipo que le permita ganar otro Balón de Oro y otra Champions".

Víctor Font, el líder de la candidatura 'Sí al Futur' a la presidencia del Barça Alejandro Ceresuela

Candidatos del Barça

Bartomeu dimitió contra todo pronóstico, pero su adiós a días de que se celebrara el referéndum tampoco pilló a nadie fuera de su posición. Las diferentes candidaturas ya estaban perfiladas y solo faltaba que se hicieran oficiales. Una de ellas, y que aspira a estar entre las que más apoyo despierte, es la de Font.

Otros nombres como Laporta pueden generar más atracción. También está Jordi Farré, impulsor de la moción de censura que obligó a Bartomeu a apartarse. Incluso se prevén candidaturas continuistas como la de uno de los exdirectivos culés y que criticaron el arbitraje de El Clásico.

Sin embargo, es la de Font la que de momento se ha llevado todos los focos gracias al fichaje estrella de Toni Nadal. Se desconoce cuál sería su papel, pero todo apunta a que generará gran atracción y se seguirá hasta el milímetro. Solo faltan unos meses para saber si el tío de Rafa se asienta en la entidad o si, por el contrario, seguirá disfrutando de los Clásicos junto a su sobrino y desde casa.

