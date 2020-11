Kyrgios estalla tras sufrir un robo: "¡Sois escoria! ¡Mostrad puto respeto!"

Nick Kyrgios está acostumbrado a ser el malo de la película, pero esta vez le ha tocado vivir una injusticia en sus propias carnes. El tenista australiano ha sido víctima de un robo en su coche y ha estallado en redes sociales contra los ladrones. Kyrgios, al volante de su automóvil, explota en Instagram y llama "escoria" y "delicuentes" a los ladrones, asegurando que les habría ayudado si se lo hubieran pedido.

"Este es un mensaje para la basura de Canberra", comenzaba su mensaje. "Me he levantado esta mañana a las 8:15 horas y he llevado a mi chica al trabajo, como toda persona normal. He vuelto al coche y estaba destrozado", contaba sobre el incidente ocurrido con su automóvil.

Kyrgios, enfadado, siguió hablando del suceso y explicando todo lo que le habían robado: "Llego a mi coche y lo han forzado. Es un coche de 350.000 dólares (cerca de 300.000 euros). Habéis cogido mi ropa, mi cartera... He cancelado mis tarjetas así que... Estas son cosas por las que he trabajado. Mostrad un poco de puto respeto", añadía.

Sólo llama a mi puerta. Te pondré comida en la boca. Puedo dártela en la mano, si quieres. Puedo ponerte ropa en el cuerpo. Puedo darte una ducha, incluso

Además, el australiano dijo que habría ayudado a los ladrones si se lo hubieran pedido antes de asaltar su coche: "Si eres tan infeliz con tu vida, no es mi culpa. Sólo llama a mi puerta. Te pondré comida en la boca. Puedo dártela en la mano, si quieres. Puedo ponerte ropa en el cuerpo. Puedo darte una ducha, incluso. No irrumpáis en el coche de alguien y cojáis sus mierdas", continuaba.

Kyrgios acababa su mensaje con contundencia: "No os he hecho nada, no lo entiendo. Sois basura. Has cogido cosas por las que he trabajado. Yo no cojo vuestras mierdas, no toquéis las mías". "Sois escoria, delincuentes, no le hacéis eso a otras personas. No voy a entrar en tu casa. No toques la mía", zanjó más que visiblemente cabreado.

[Más información: Kyrgios se rinde a Nadal y se moja sobre el mejor de la historia: ¿Rafa, Federer o Djokovic?]