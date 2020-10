Özil toca fondo y explota con un duro mensaje contra el Arsenal tras ser excluido

Mesut Özil ha acusado al Arsenal de deslealtad después de que el club inglés le haya dejado fuera de los equipos para la Premier League y la Europa League. El futbolista alemán de 32 años acaba este verano contrato con el Arsenal y, hasta enero, solo podrá jugar con el filial, al haberse quedado sin ficha del primer equipo.

En un comunicado en redes sociales, Özil ha acusado al Arsenal de no mostrarle la lealtad que él sí tuvo en 2018 al renovar su contrato y ha explicado que seguirá peleando para que su octava temporada en el Arsenal no acabe de esta manera.

"Este es un mensaje muy difícil de enviar a unos aficionados del Arsenal para los que he jugado durante los últimos años. Estoy tremendamente decepcionado con el hecho de no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier, desde que firmé mi último contrato en 2018 he demostrado mi lealtad y compromiso con el club que amo, el Arsenal, y me entristece mucho que esto no se haya visto correspondido", expresaba el jugador germano en su carta abierta en Twitter.

"Como acabo de descubrir, la lealtad es algo difícil de encontrar hoy en día. Siempre he intentado mantenerme positivo semana tras semana por si había alguna oportunidad de volver pronto al equipo, y es por eso que me había mantenido en silencio hasta ahora".

"Antes del parón por el coronavirus estaba muy contento por cómo iban las cosas bajo la dirección de nuestro nuevo entrenador, Mikel Arteta, nos iba bastante bien y creo que mis actuaciones estaban en un nivel muy bueno. Pero entonces las cosas cambiaron y ya no se me permitió volver a jugar para el Arsenal. ¿Qué más puedo decir?".

No quiere rendirse

Özil, que jugó en el Real Madrid, pese a todo, no se rendirá: "Londres sigue siendo mi hogar, todavía tengo muchos buenos amigos en el equipo y siento una conexión muy fuerte con los aficionados del club. No importa lo que pase, seguiré peleando por mi oportunidad y no dejaré que mi octava temporada en el Arsenal termine de esta forma. Me comprometo a que esta decisión tan dura no va a cambiar mi mentalidad, seguiré trabajando lo mejor que pueda y, siempre que pueda, seguiré clamando contra la inhumanidad y a favor de las justicia", concluye.

