Ildefons Lima, vetado por la Federación de Andorra: "Se creen que es su casa y te dicen: aquí no entras"

Mientras muchos clubes han mostrado su preocupación porque sus jugadores fueran con sus selecciones por el riesgo del contagio de la Covid-19, como lo ha demostrado el positivo de Cristiano Ronaldo, un futbolista está preocupado porque no le dejan jugar con su combinado nacional. Ildefons Lima sale en el libro Guinness de los Records por ser el profesional que más tiempo ha defendido la camiseta de un país, en su caso Andorra. Pero desde la Federación se han propuesto que no lo haga un día más.

Este central de 40 años batió el récord de Iván Hurtado, ecuatoriano, con 22 años y 148 días en el mes de noviembre de 2019. Su carrera le ha llevado por varios puntos del mundo (Europa y América) y, sobre todo, a defender la bandera de su país desde el segundo partido de la historia de Andorra en 1997, un amistoso frente a Estonia. Este miércoles se cumplían 16 años de la primera victoria oficial del pequeño estado de los Pirineos, pero no hay nada que celebrar teniendo en cuenta la situación por la que pasa Ildefons.

El capitán de esta selección se ha visto envuelto en una polémica con el presidente y la Junta Directiva de la Federación Andorrana de Fútbol. Ildefons tomó la decisión hace un tiempo de crear, junto a otros compañeros de la selección, la Asociación de Futbolistas Andorranos. Como el resto de países, se ha tenido que organizar un protocolo para que pudiera volver este deporte al estado enclavado entre España y Francia. Unas medidas que no convencieron a los jugadores.

La polémica

La Federación propuso que los entrenamientos se reanudaran sin la necesidad de pasar ningún tipo de test previo. Es decir, dejaba a la libre elección de los clubes y los jugadores el hecho de hacerse un chequeo antes de incorporarse a trabajar con el resto de sus compañeros. Cabe recordar que la mayoría de los futbolistas que integran la liga andorrana tienen otros trabajos, por lo que el riesgo al contagio y a poder afectar a su vida extradeportiva era real.

Ildefons Lima, en un partido oficial entre Andorra y Turquía

Es por lo que Ildefons alzó su voz. "Somos una asociación de creación reciente y vamos aconsejados de AFE y FIFPro. Nos proponían cosas que aquí en Andorra no se iban a hacer. Por ejemplo, empezamos a entrenar sin hacer test. Opinamos que no estábamos de acuerdo. Entonces, en la convocatoria del mes pasado, la Federación dijo que no me podía quejar de lo que hacían y que si quería volver tenía que dejar de ser presidente de la asociación y pedir disculpas", explica el futbolista a EL ESPAÑOL.

Ildefons recibió un mensaje del mismo presidente, Fèlix Alvárez, que decía: "Hola Ilde, la Junta mantiene la decisión de apartarte temporalmente de la selección, por tu responsabilidad como Presidente de la AFA, por las críticas y comentarios, sin fundamentos y con falsedades, que esta asociación ha realizado hacia la gestión de la FAF". Así define esta situación el jugador: "No sé si estoy en Andorra o Corea del Norte".

Comunicat oficial de la Federació Andorrana de Futbol pic.twitter.com/yfb9mnrV2z — FederacióAndFutbol (@Fedandfut) September 2, 2020

De hecho, aún pidiendo perdón y saliendo de la Asociación, no le aseguraban regresar. "Me decían que ya verían ellos, el presidente y la Junta Directiva, si le daban permiso al seleccionador para convocarme. Ellos no pueden poder para apartarme. Si alguien lo hace por una indisciplina, es un comité independiente de la Junta y te abre un expediente. Pero yo no lo tengo. Se creen que es su casa y dicen: tú aquí no vienes. Una Federación es un organismo oficial con unos estatutos que respetar", replica un Ildefons que confirma que el seleccionador estaría dispuesto a volver a llamarle.

Koldo Alvárez ha compartido terreno de juego con Ildefons más de diez años, y otros diez como seleccionador. Por su parte, Fèlix Alvárez lleva tan solo un año al frente de la Federación. "En la rueda de prensa del mes pasado, Koldo dijo que quería que yo me retirase en el campo. En esta última dijo que seguía opinando lo mismo, pero que no podía hacer nada", argumenta el capitán de la selección andorrana.

De hecho, Ildefons cree que su amigo no le puede ayudar más por si toman la misma decisión que tomaron con él. "Desgraciadamente, vista mi situación, allí no hay libertad de expresión y no puedes decir lo que piensas. Koldo y yo hemos sido compañeros de selección diez años y ha sido mi seleccionador otros diez. Se encuentra un poco entre la espada y la pared. Yo también creo que podía tener más fuerza, pero viendo mi situación, podría peligrar su cargo. Vivimos con miedo a decir lo que pensamos en pleno 2020", explica el futbolista nacido en Barcelona.

Ildefons Lima despejando un balón bajo la mirada de Antoine Griezmann en un partido entre Andorra y Francia

Pero es que no solo sus compañeros y el seleccionador le han mostrado su apoyo, miembros de la misma Junta se han dirigido a Ildefons. "Miembros de la misma Junta me han mostrado su apoyo por mensajes privados. Mira como funcionan las cosas. Hay algo que no cuadra. Son un par de personas que me tienen enfilado y están llegando a coartar mis libertades y derechos fundamentales. No me dejan hacer mi trabajo como futbolista por pertenecer a una asociación y decir lo que pienso, siempre con respeto", sentencia el jugador del Inter Club d'Escaldes.

Un problema personal

Para esta convocatoria con un amistoso y dos partidos de la Nations League, Ildefons tampoco ha sido llamado por la selección. El combinado nacional empató a cero contra Malta en el encuentro oficial y perdió 1-2 frente a Cabo Verde. De hecho, no sabe lo que es ganar desde que su capitán no ha vuelto a ir con la selección.

"No he tenido ningún otro problema. Tengo buena relación con mis compañeros y el staff. Hay un par de personas de la Federación que no sé cuál es el motivo por el que no les caigo tan bien. Supongo que porque no les gustará que les critiquen. Pero ahora esto está a nivel mundial. No se han dado cuenta de lo que están haciendo", explica Ildefons sobre el tiempo que lleva Fèlix Alvárez en el poder.

Esta guerra que tiene con la Federación no va a achicar a Ildefons y anuncia que podría llegar a los tribunales. "Mi lugar y mi espacio en Andorra es retirarme en el campo. Soy el jugador que más tiempo ha defendido a una selección en el mundo. Es una barbaridad. Creo que me lo merezco, no quiero retirarme porque alguien lo diga. Desde el 98 estoy en AFE y en FIFPro y ellos me van a defender. Si la Federación no se da cuenta, confío en que alguien se dé cuenta de que Andorra está vendiendo una imagen pésima. Evidentemente, cuando llegamos a hechos tan graves no se puede descartar la vía judicial", concreta a EL ESPAÑOL.

Ildefons Lima, durante un partido oficial con Andorra

Su caso lo están tratando los abogados desde que se cayó de la primera convocatoria. "La misma organización FIFPro está trabajando conmigo porque me decían sus abogados que estas cosas solo suceden en otro país en el mundo que está en Sudamérica donde pasan cosas parecidas. Además de ser una injusticia, es una locura", explica Ildefons.

22 años de fútbol

A sus 40 años, este jugador ya pensaba evidentemente en dar un paso al lado. No por su condición física, ya que se encuentra muy bien, si no por el hecho de seguir ayudando a su país desde otro lugar.

"Yo había hablado con el seleccionador que jugaría esta Nations League y después, tras el sorteo de la clasificación para el Mundial, si había una selección top retirarme ahí. Aunque me encuentre bien, creo que es momento de dejar paso y ayudar desde fuera de los terrenos. Me estoy sacando el título de entrenador porque no hay mucha gente aquí con mi experiencia", revela el jugador.

En cualquier caso, esto está provocando un efecto totalmente opuesto en su cabeza. "Me están dando más ganas de jugar. Pensaba que iba a estar un año más, pero ahora creo que hasta que no me aguante el cuerpo. Yo soy bastante cabezón, así que a eso va a ser difícil que me ganen", concreta Ildefons.

Su caso ha llegado a muchas partes del globo y en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, recibió el apoyo de personas del mundo del fútbol. Esta movilización que está encabezando dando visibilidad a su problema está moviendo los cimientos de un pequeño país que reivindica la vuelta de su hombre referencia. Ildefons quiere volver a vestir los colores de Andorra. La Federación, que no ha querido hacer declaraciones a EL ESPAÑOL, tiene la pelota en su tejado.

