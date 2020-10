Koeman: "Me han dicho que era penalti a Messi, pero hay VAR y hay que aceptar su decisión"

El Barcelona no pudo llevarse la victoria en la visita del Sevilla al Camp Nou. De Jong hizo el gol para el conjunto hispalense, para en menos de dos minutos ser Coutinho el que firmase el tanto del empate para los culés. Después del partido ha sido Koeman el protagonista al analizar el duelo en rueda de prensa.

Análisis del partido

"Ha sido un partido difícil. Nos ha presionado bien. Nuestro problema ha sido que nuestro juego con balón no ha sido como queríamos. Ellos hacen buen fútbol, presionan bien y físicamente son más fuertes que nosotros. Es un equipazo. Creo que jugamos bien, pero perdimos muchos balones en la segunda mitad. Así es difícil tener el ritmo del partido. Estoy contento con el rendimiento del equipo. El equipo estaba cansado, pero luchó hasta el final. Pero ha sido un gran contrario.

Posible penalti a Messi

"Puede ser que sea penalti sobre Leo".

Debut de Dest

"Es un jugador joven que tiene mucha confianza, a pesar de que solo ha estado aquí tres días. Es muy positivo que sea así. Estamos muy felices. Puede jugar por las dos bandas".

Lanzamiento de Luuk De Jong, durante el Barcelona - Sevilla en la jornada 5 de La Liga Reuters

Valoración

"Podemos estar contentos con nuestro trabajo. La imagen ha sido muy positiva. Necesitamos más tiempo para trabajar juntos. Eran tres partidos complicados: hemos ganado dos y empatado uno. Estoy contento. Los contrarios son complicados. Siete puntos son para estar contentos".

Parón de selecciones

"Ojalá que todos regresen bien de la selección. Luego llega un calendario complicado. Tendremos pocos días para preparar el encuentro".

Coutinho

"Necesita ayuda y confianza del técnico, pero él debe rendir. Sus partidos son buenos. Ha demostrado ser un gran jugador".

Coutinho celebra su gol con el Barcelona ante el Sevilla, en la jornada 5 de La Liga Reuters

Muchos fallos

"Perdimos demasiados balones. Tuvimos las mejores ocasiones del partido. Griezmann dos, Trincao una... Estoy contentísimo por la recta final del partido, con los dos equipos cansados. Creo que los cambios se notaron y dieron ritmo. Creo que pudimos ganar el partido".

Cansancio acumulado

"Creo que ha sido otro partido fuerte, un día más. En Vigo, con uno menos, nos cansamos. Nos faltaba frescura, nos ha faltado chispa y profundidad. Ha sido una semana intensa para nosotros. Esperamos que todo el mundo vuelva en buenas condiciones del parón".

El VAR

"No he visto la jugada sobre Messi. Me han dicho que era penalti. Hay VAR, la han mirado y han decidido no pitar penalti. Hay que aceptarlo".

Dembélé

"¿Qué hay seguro en el mundo? No lo sé. De momento es jugador del Barcelona. Queda un día para entradas y salidas. Ya veremos. He optado por Trincao, Pedri y Pjanic. Necesitábamos más control y por eso hice estos cambios".

De Jong

"Él sabe que ha perdido demasiados balones. Ha perdido balones que normalmente no puede. No diría que no está en su mejor momento porque contra Villarreal y Celta estuvo muy bien. Hoy, como otros, no ha estado fino".

Araujo

"Ha hecho muy buen partido. Tiene confianza y físicamente es muy fuerte. Estamos trabajando con él el tema de construir desde atrás. Ha hecho el partido que nos esperábamos porque, a pesar de su juventud, tiene cosas de gran central. Levamos a ayudar a mejorar".

¿Qué debe mejorar el Barça?

"Cualquier cosa se puede mejorar. Llevamos cuatro o cinco semanas donde hemos trabajado mucho. Hemos empezado más tarde que el resto y tres partidos en una semana ha sido muy intenso para nosotros. El cambio de imagen de los últimos partidos es muy bueno. No hemos estado muy finos, pero hay que reconocer que el Sevilla te complica la vida bastante".

Luuk De Jong celebra su gol con el Sevilla ante el Barcelona, en la jornada 5 de La Liga Reuters

Griezmann

"El cambio del otro día fue táctico. Con Ansu tenemos más profundidad y rapidez, algo que necesitábamos en Vigo con uno menos. Hoy ha tenido dos oportunidades y, por su calidad, tendría que haber marcado en alguna de esas dos jugadas".

