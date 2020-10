Fabián Ruiz, fuera de la selección española por la cuarentena del Nápoles

Malas noticias para el seleccionador nacional Luis Enrique y para la selección española, que ve como este domingo pierde a un nuevo jugador tras la baja hace tan solo unos días de Dani Carvajal, lesionado en un entrenamiento del Real Madrid esta misma semana y que estará fuera de los terrenos de juego varios meses. En esta ocasión, el jugador que se cae de la lista es Fabián Ruiz.

Más problemas para Luis Enrique y para España que pierden a uno de los fijos en el centro del campo, Fabián Ruiz. El jugador del Nápoles no podrá acudir a la convocatoria del combinado nacional tras encontrarse el equipo italiano haciendo cuarentena tras los positivos notificados en las últimas horas.

El problema es importante y ya está afectando al fútbol italiano originando un lío tremendo que tiene en jaque a toda la Serie A. Sin ir más lejos, el conjunto entrenado por Gattuso debía disputar un partido de liga este mismo domingo frente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en uno de los grandes clásicos del fútbol italiano de los últimos años, pero no será posible.

Entrenamiento del Nápoles Napoli SC

La situación en Italia ha llegado a ser dantesca, ya que el equipo turinés aseguraba que ellos irían a disputar el choque ya que ni se les había notificado la noticia ni, además, se les había comunicado de manera oficial que se fuera a suspender el partido, por lo que actuarían con el protocolo habitual de cada encuentro. Sin embargo, la situación parece ya haberse solucionado.

En lo que respecta a la selección española, el Nápoles se encuentra ahora mismo en cuarentena y por eso, el equipo presidido por De Laurentiis ha enviado un comunicado a la Real Federación Española de Fútbol para comunicar que no podrán dejar salir a Fabián para que forme parte del equipo nacional tras haber sido convocado por Luis Enrique.

Tras esta comunicación, la RFEF ha realizado a su vez un escrito informando de que el Nápoles se había puesto en contacto con el máximo organismo del fútbol español, del cual depende el combinado nacional, para comunicarles la noticia y hacerles saber como estaba el asunto.

Fabián Ruiz, tras la victoria en la Copa de Italia ante el Inter de Milan REUTERS

Problemas para el Nápoles

El Nápoles había detectado los positivos de dos jugadores, Piotr Zielinski y Elijf Elmas, así como el de un miembro del equipo ajeno a la plantilla. Para demostrar dichos diagnósticos, adjuntaron un informe de la Hacienda Sanitaria Local. Por ello, Fabián no se podrá incorporar junto al resto de sus compañeros a la concentración en la Ciudad del Futbol de Las Rozas.

Fabián es el segundo futbolista que no puede acudir con la selección por motivos sanitarois relacionados con la Covid-19, ya que Thiago Alcántara no ha podido ser convocado al haber dado positivo con el Liverpool. De esta forma, el cuerpo técnico con Luis Enrique a la cabeza, deberá decidir si toma medidas para solventar estas bajas y decide llamar a algún futbolista más, como ya hiciera con la baja de Dani Carvajal, sustituido por Sergi Roberto. Tiempos difíciles para el deporte y para el fútbol en particular que han sacudido de lleno a la selección española.

[Más información: Canales y Campaña, las grandes sorpresas en la lista de la Selección de Luis Enrique]