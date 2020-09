Hay 'caso Adama Traoré' en la Selección: Mali le quiere y le convoca para dos amistosos

El 'caso Adama Traoré' parecía estar sentenciado, pero las circunstancias han ido dejando abiertas algunas puertas por el simple hecho de que aún no ha debutado con la selección española. Ahora todo está en manos de la decisión del jugador. Ha recibido la llamada de Mali para los dos próximos partidos amistosos que disputará el conjunto africano en el parón de selecciones el 9 y el 13 de octubre contra Ghana e Irán. El futuro con España está en el aire.

La Selección le ha convocado hasta en dos ocasiones. En noviembre de 2019, el jugador abandonó la concentración de La Roja por culpa de una lesión. Luis Enrique volvió a contar con él para los encuentros del mes de septiembre en el regreso del combinado nacional tras el parón por el coronavirus, pero entonces fue su positivo por la Covid-19 lo que le apartó de vestirse por primera vez con la camiseta nacional.

Esta semana se hacía pública una lista firmada por el seleccionador maliense, Mohamed Magassouba, en la que aparece el nombre del jugador del Wolverhampton. El hecho de que no haya debutado aún favorece la posibilidad de su convocatoria con el país de sus padres, ya que él nació ya en España. Luis Enrique tiene que dar su lista para la próxima fecha de partidos internacionales y también podría llamarle. Ahora todo está en manos de que se convenza al jugador, que ya parecía satisfecho con esas llamadas previas.

La convocatoria de Mali para los amistosos del 9 y del 13 de octubre

FIFA ha establecido unas nuevas normas para la elegibilidad de los jugadores con las selecciones, pero estas ya no afectarían a Adama Traoré. El jugador de 24 años ya no podría optar al hecho de que aunque un jugador haya jugado tres veces con una selección pueda jugar con otra, ya que está restringido para menores de 21 años. Eso sí, la simple convocatoria no quiere decir nada.

Tendría que jugar un encuentro con su nueva selección para privar a España del derecho a convocarle. De hecho, al no ser partidos oficiales, podrían recuperarle a través de un proceso burocrático bastante complejo. Aún así, esto depende de la decisión del propio jugador, aunque también se ha rumoreado con la posibilidad de que haya cuestiones económicas detrás de esto.

Kanouté, determinante

Desde el país africano están haciendo todo lo posible para convencerle. Tanto es así que su máxima personalidad en lo que a fútbol se refiere, Frederic Kanouté, ha hecho un llamamiento a Traoré en los micrófonos de la BBC: "Si me estás escuchando en este momento, me dirijo hacia ti, Adama. La Asociación de Fútbol de Mali me ha llamado para decirme: Por favor, ve a verlo porque hablas un español perfecto para poder convencerlo".

La leyenda del Sevilla explicó por qué quiere convencerle. "Me gustaría que jugara para Mali, pero diré la verdad; obviamente va a ser una lucha y no va a ser tan cómodo jugar en una selección africana. Pero la gente te devuelve mucho y él tiene la oportunidad de hacer algo grande con una generación muy, muy talentosa que tenemos en Mali, así que intentaré convencerlo", argumentó el exdelantero.

